La nova Llei de la Joventut, renovada després de quinze anys, contempla un pla d'emancipació transversal

El Consell de Govern ha aprovat avui, a petició de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, la nova Llei de la Joventut, que renova per primera vegada en quinze anys la llei vigent. Actualment, la taxa d'emancipació residencial a les Balears ha passat, en deu anys, de ser del 35.6% a ser del 17.8%. En aquest sentit, la nova Llei de la Joventut estableix que el pla d'emancipació ha de ser transversal i ha de tenir en compte tres eixos: l'accés al treball, l'accés a l'habitatge i la formació permanent.

Específicament, per garantir l'emancipació d'aquest col·lectiu, la Llei preveu un percentatge mínim del 15% del parc públic d'habitatges de les Balears per als joves, que és el percentatge que representen sobre el total de la població resident. També, per a millorar la qualificació dels joves, s'han establert una sèrie de directrius en formació i ocupació, com son potenciar la mobilitat per estudiar en altres territoris de l'Estat o facilitar el retorn voluntari dels joves que han hagut de marxar fora. I pel que fa a l'ocupació, volen millorar les condicions de feina per avançar cap a un model productiu basat en la innovació i impulsar l'aparició i la continuïtat de projectes d'emprenedoria jove.

Per altra banda, algunes de les novetats que contempla la nova llei son que el lleure tindrà la seva pròpia llei, amb l'objectiu de treballar més en la transformació dels joves en ciutadans actius compromesos; la creació d'una cartera de serveis de la joventut per tal de fer concerts amb entitats que fan feina amb població jove vulnerable o, per primera vegada, la inclusió de les mesures juvenils de justícia, així com la Xarxa d'Emancipació dels Joves Extutelats.

A més a més, la conselleria ha volgut fomentar que el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) tengui més autonomia i, per això, la Llei tractarà d'assegurar-se que els joves puguin entrar en els processos de participació per mitjà d'associacions formades i reglades.

Aquesta Llei ja ha estat a exposició pública i ha admès les esmenes del Consell de la Joventut, els consells insulars i els professionals de la joventut. Després de passar pel Consell Econòmic i Social i pel Consell de Govern, ara només en resta la tramitació parlamentària.