Creus que és necessari demanar el certificat Covid a bars i restaurants?

Un dels temes més debatuts aquesta setmana ha estat la possibilitat de demanar el certificat Covid per entrar a bars i restaurants.

Davant l'escalada de contagis, des del Govern han proposat aquesta mesura per mirar de controlar la incidència del virus. En principi, els agents econòmics ho han vist amb bons ulls.

No obstant això, hi ha qui creu que la mesura del passaport Covid per a vacunats és una mesura discriminatòria que pot generar tensions socials com ha passat a altres països.

Així, davant aquesta situació, des de dBalears demanam als nostres lectors que en pensen de la mesura. Les respostes possibles de l'enquesta són les següents:

Sí, ajudarà a controlar la pandèmia.

No, és una mesura discriminatòria.