Pimem i el Consell arranquen la campanya per fomentar la compra de productes locals aquest Nadal

El Consell de Mallorca i la Federació de la Petita i Mitjana Empresa (PIMEM) han arrancat la campanya 'Producte local és futur', amb l'objectiu d'incentivar la compra de productes elaborats a Mallorca aquest Nadal.

Segons ha explicat la federació aquest dimecres, la iniciativa transmet «la necessitat de pensar en la força que dóna el consum local a la indústria mallorquina», el que provocarà que es diversifiqui l'economia i es donin oportunitats als joves «perquè puguin treballar en altres sectors que no sigui el turisme».

El conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha assegurat que «promocionar l'economia local és una condició imprescindible pel desenvolupament sostenible de l'Illa, ja que contribueix a crear llocs de feina dignes i oportunitats per a tots».

De la mateixa manera ha seguit el president de la federació, Jordi Mora, que ha insistit que aquesta nova edició de la campanya «dóna suport a la producció local, no com un fet de solidaritat, sinó de convicció i fermesa sobre què és el millor i el més necessari per diversificar l'economia».

La campanya consta de vuit fotografies en les quals es representa al sector agrari i es durà a terme fins que acabi el mes de novembre i tot el desembre.