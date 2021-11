Els grups parlamentaris, excepte Vox, registren una PNL per a mantenir les mesures antitabac impulsades durant la pandèmia

El PSIB, el PP, Unides Podem, Cs, MÉS per Mallorca, El Pi i el Grup Mixt han registrat d'urgència una Proposició No de Llei per reclamar el manteniment de les mesures antitabac establertes durant la pandèmia i que s'ampliïn els 'espais sense fum', aquest dimarts; Vox ha estat l'únic partit que no ha donat suport a la iniciativa. Aquesta entra dins la campanya activada per l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears en commemoració del Dia mundial contra el càncer de pulmó d'aquest dimecres 17 de novembre.

«El tabaquisme no només està lligat al desenvolupament del càncer de pulmó, la seva eliminació implicaria un benefici molt important per als pacients amb càncer d'estómac, de pàncrees, còlon, ovari... i també en pacients amb malalties cardiovasculars i respiratòries», ha explicat el president de l'AECC a les Balears, el Dr. José Reyes Moreno. La incidència en càncer de pulmó a les Balears, el 2020, va ser de 609 casos, segons les dades de l'Observatori del Càncer de l'AECC; és el primer tipus de tumor, 533 defuncions registrades durant el 2020. Per això, des de l'associació consideren necessari «prendre mesures contra el tabaquisme i afavorir els espais lliures de fum», han explicat en un comunicat aquest dimarts.

A més a més, nombroses institucions, ajuntaments, la Universitat de les Illes Balears i Col·legis Oficials professionals s'han adherit al manifest presentat per l'AECC. Així com han sol·licitat que s'uneixin a l'Acord contra el Càncer.