El I Concurs de Videorecomanacions Culturals per a Joves que promou el contingut audiovisual en català

Aquest dilluns 15 de novembre ha començat el termini per participar al I Concurs de Videorecomanacions Culturals per a Joves que vol promoure la difusió de continguts i obres audiovisuals en llengua catalana entre els joves, organitzat entre l'Ajuntament de Manacor i la Direcció General de Política Lingüística. Poden participar-hi tots aquells que tenguin entre 14 i 30 anys i siguin de Manacor o, sense residir-hi, cursin estudis en un centre educatiu del municipi.

Cada projecte es pot presentar a títol individual o per parelles, presentant un màxim de 6 vídeos, dos per a cada categoria. Les categories son: videorecomanacions de llibres, videorecomanacions de sèries i pel·lícules i videorecomanacions de cultura popular. Les gravacions han de tenir una durada d'entre 30 segons i 2 minuts. El termini per presentar-se acaba dia 15 de desembre, i s'ha de fer omplint un formulari a la web de l'Ajuntament de Manacor.

Els premis, que poden ser en metàl·lic o subscripcions a la plataforma de continguts audiovisuals en català 'Filmincat', estan classificats segons l'edat; per a joves de 14 a 17 anys i de 18 a 30 anys. A més a més, la millor videorecomanació en forma de glosa o rap rebrà un premi especial. Anunciaran els guanyadors la setmana del 20 de desembre a través de la web de l'Ajuntament de Manacor i les xarxes socials municipals.