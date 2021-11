Arriba la 4a edició de les Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, juntament amb la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística, organitza les IV Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació. Models Lingüístics i Territori: Estat de la Qüestió i Reptes de Futur, que tendran lloc els dies 10, 12, 19 i 26 de novembre de 2021, en línia, a través de la plataforma Zoom.

La quarta edició d’aquestes jornades té l’objectiu de continuar reflexionant sobre la llengua en els mitjans de comunicació, i especialment sobre els aspectes relacionats amb els models lingüístics que es difonen als diferents territoris de parla catalana. Les jornades s’adrecen principalment als periodistes i als professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals de les Illes Balears. Això no obstant, també són obertes a graduats i estudiants de periodisme, de comunicació audiovisual i de llengua i literatura catalanes, assessors lingüístics, etc. No és necessari haver assistit les edicions anteriors per a inscriure’s a les jornades.

Els objectius de les jornades són:

1) Reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència.

2) Suscitar inquietud i interès per a fer un ús de la llengua correcte i adequat, que respongui amb eficàcia a les necessitats comunicatives dels mitjans de comunicació.

3) A partir de l’estudi d’aspectes concrets, facilitar eines per a analitzar críticament els propis usos lingüístics.

4) Proporcionar recursos per a continuar millorant la praxi lingüística en l’àmbit professional.

Alguns aspectes concrets que es pretenen tractar durant les Jornades són els següents:

– Quines relacions hi ha entre la prescripció dels llibres d’estil i la prescripció normativa? En quins casos és necessari transgredir la normativa?

– Com es tracta la variació dialectal, social i funcional en els mitjans de comunicació dels diferents territoris catalanoparlants? S’hi promou la diversitat lingüística? Quin és el tractament que reben les llengües diferents del català als mitjans dels diferents territoris? S’hi preveu algun protocol d’actuació?

– Quines estratègies o criteris es segueixen per a seleccionar i vehicular els usos lingüístics dels registres col·loquials (als productes de ficció o als formats on hi ha textos orals improvisats)?

– Quins aspectes caldria repensar, rearticular o tenir en compte dins els models lingüístics que es difonen? Creieu que s’hi ha aplicat la perspectiva de gènere de manera satisfactòria? Com s’hi representa el codi deontològic? És necessari fer-hi remarques de com s’han de tractar temes sensibles per a la societat?