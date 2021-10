Creus que els pressuposts generals de l'Estat tornen a perjudicar les Balears?

L'enquesta d'aquesta setmana se centra en els nous pressuposts generals de l'Estat de Pedro Sánchez. En concret, demanam als nostres lectors si aquests pressuposts perjudiquen de nou les Balears.

En aquest sentit, cal recordar que el Parlament de les Illes Balears, amb els vots de MÉS per Mallorca, hi ha votat en contra, mentre el PSOE d'Armengol insisteix a justificar les partides assignades a les Illes com una fita.

Així, les respostes que poden triar els nostres lectors són les següents:

Sí, no reflecteixen el factor insular.

No, són uns bons pressuposts.