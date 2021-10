Les Balears notifiquen 49 nous casos positius de Covid-19

El Servei d'Epidemiologia ha notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 49 nous casos de Covid-19 registrats des d'aquest dilluns, de manera que s'eleva el total acumulat a les Illes a 99.503 casos i el nombre de morts es manté en 962 des del inici de la pandèmia.

Segons ha informat la Conselleria de Salut, en aquestes darreres 24 hores s'han registrat 60 noves proves positives, 33 més que dilluns, de manera que la taxa de positivitat se situa en 1,94 per cent. Per illes, 45 proves positives corresponen a Mallorca, tres a Menorca i deu a Eivissa.

Actualment hi ha 94 persones hospitalitzades en planta, de les quals 65 són a Mallorca, cap a Menorca i 29 a Eivissa.

La taxa d'ocupació en les UCI se situa en risc baix -un 7,9 per cent-, amb 27 persones ingressades. D'elles, 23 són a Mallorca i quatre a Eivissa. A Menorca no consta cap pacient ingressat en la UCI per coronavirus.

A més, el servei d'Atenció Primària atén actualment 1.099 persones en relació a la Covid-19 a les Balears.