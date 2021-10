El PP diu ara que vol «consensuar» la futura Llei d'Educació «per responsabilitat»

La sucursal del PP a les Illes Balears ha anunciat la seva voluntat de negociar i consensuar «per responsabilitat» la futura llei d'Educació.

Segons ha dit la portaveu conservadora d'Educació en el Parlament, Marga Durán, «com a principal partit de l'oposició i única alternativa de Govern, el PP té una responsabilitat i, sense renunciar als seus principis i valors, farà un esforç perquè la llei d'Educació sigui una llei que garanteixi la màxima qualitat de l'ensenyament i que sigui una llei de tots i per a tots, en la qual se sentin còmodes totes les famílies».

El PP ha presentat un total de 171 esmenes a la llei d'Educació, sobre les quals vol anar negociant per a incorporar a la llei qüestions fonamentals per al partit com ara «la qualitat educativa, la cultura de l'esforç, la llibertat dels pares a triar el model educatiu dels seus fills, l'educació especial i l'equilibri de les llengües cooficials».

No obstant això, malgrat que el projecte de llei en tramitació no és avui dia la llei que voldria el PP, «com a mostra de la voluntat de negociar i consensuar un tema clau per a les pròximes generacions», s'ha decidit no presentar esmena a la totalitat al text del Govern.