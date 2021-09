Miquel Ensenyat: «És una barbaritat cobrar l'IVA per una barra de pa i en canvi que les apostes no estiguin gravades per aquest impost»

MÉS per Mallorca intensifica la lluita contra la proliferació de sales de joc i apostes en línia amb una nova iniciativa parlamentària que cerca dificultar l'accés dels col·lectius més vulnerables a aquest tipus de negocis. Així, ha registrat una Proposició No de Llei on demana que l'Estat no permeti l'ús de targeta de pagament a crèdit en les apostes, loteries i jocs d'atzar sobretot en la seva versió en línia. De fet, el pagament d'apostes en línia suposa, segons ha explicat el portaveu de MÉS al Parlament Miquel Ensenyat «un dels problemes més grossos en la gent addicta que arriba a acumular grans deutes, precisament, a través de les targetes de crèdit».

En aquest context, Ensenyat ha recalcat que «les cases d'apostes augmenten dia a dia els seus beneficis mentre que deixen a les persones afectades, les famílies i al conjunt de la societat les conseqüències en qualitat de vida i aspectes socials d'aquesta addicció, a més de l'obligació de costejar íntegrament el tractament de les persones a les quals han enganxat».

La mateixa iniciativa també reclama que l'Estat elimini l'exempció total a l'aplicació de l'IVA a les loteries, jocs d'atzar i apostes, i que moduli l'aplicació del gravamen d'IVA tenint en compte la seva capacitat d'addicció de cada modalitat de joc. Segons Ensenyat, «és una barbaritat cobrar l'IVA per una barra de pa i en canvi que les apostes no estiguin gravades per aquest impost».

La proposta registrada per MÉS, també contempla instar l'Estat a defensar davant la Unió Europea l'eliminació de la possibilitat d'exempció de les activitats de joc per diners i apostes contemplada en la directiva europea que regula l'IVA. En aquest sentit, la diputada i portaveu a la comissió d'Hisenda Joana Aina Campomar ha destacat que «l'addicció al joc genera molts problemes al si de la nostra societat i cal recaptar impostos per educar en el consum responsable i en la lluita contra la ludopatia». Per això, ha explicat «és de justícia, per tant, augmentar la contribució que els beneficis d'aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions».

La intenció de tot plegat és reunir el màxim de suports possibles al Parlament per combatre la xacra que suposa l'addicció al joc i les seves conseqüències. La iniciativa es debatrà dimarts al Parlament.