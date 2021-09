La UOB dona suport a la recuperació de l'assignatura 'Història i cultura de les Illes Balears'

La UOB Ensenyament dona suport a la iniciativa impulsada pel professor de l'IES Binissalem i de la UNED, Jordi Maíz, per a la recuperació de l'assignatura optativa de Batxillerat 'Història i cultura de les Illes Balears' a més d'altres demandes relacionades amb l'imminent ordenament curricular associat a la implantació de la LOMLOE.

La iniciativa ha estat difosa a través d'un formulari d'adhesió telemàtic que ràpidament s'ha fet viral dins la comunitat docent de les Illes Balears. Podeu accedir al formulari aquí.

Les reivindicacions que planteja el formulari són les següents:

Que en la imminent revisió i concreció curricular que estableix la LOMLOE i el conseqüent desplegament del decret de currículum del batxillerat a les Illes Balears es recuperi l’assignatura optativa 'Història i Cultura de les Illes Balears'.

Que el procés d'elaboració dels currículums es faci amb transparència, publicitat i amb el consens de la comunitat educativa.

Que el document estigui obert a les esmenes de tota la comunitat educativa durant un període de temps que possibiliti la seva lectura i debat.

Que es compti amb el suport i assessorament d'especialistes i professors dels departaments de Geografia i Història per fer la revisió curricular i el conseqüent desplegament d’aquelles matèries adscrites en aquests departaments.

Cal recordar que l'any 2015 ja es va lluitar perquè aquesta assignatura no desaparegués davant l'uniformitzador desplegament curricular LOMCE. En aquell moment l'actual Director General de Planificació i Centres, Antonio Morante, rebutjà mantenir l'assignatura argumentant que la LOMCE no donava marge per a continuar oferint l'assignatura.

Durant el curs actual 2021-2022 es durà a terme la concreció i posterior ordenament curricular de la LOMLOE. El nou currículum es començarà a aplicar a partir del curs 2022-2023 (1r i 3r d'ESO i 1r Batxillerat) i plenament ja a partir del curs 2023-2024 on s'hi sumaran els cursos de 2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat). Actualment s'està acabant d'enllestir el currículum estatal. Després serà el torn de les autonomies que hauran d'acabar de concretar l'altre 50% dels continguts de cada matèria.

Com ha defensat la UOB des de la seva creació i especialment durant el curs passat arran de la commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca, la recuperació d'aquesta matèria així com la inclusió de continguts propis dins els futurs currículums LOMLOE és «fonamental perquè l'escola pugui acomplir amb el seu deure de baluard de la cultura, la història, el patrimoni i la llengua pròpia d'aquestes illes».