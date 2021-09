L'OCB reclama una llei de l'audiovisual respectuosa amb el plurilingüisme

L'Obra Cultural Balear ha reclamat, a través d'un comunicat, una llei de l'audiovisual respectuosa amb el plurilingüisme.

En els propers dies el Govern espanyol aprovarà el Projecte de llei general de comunicació audiovisual per trasposar a l'ordenament jurídic espanyol els continguts de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell de ministres de 18 de novembre de 2018.

A la darrera versió de l'avantprojecte, impulsat pel Ministeri d'assumptes econòmics i transformació digital, preveu que en els serveis televisius a petició (com el que proporcionen les plataformes -Netflix, HBO, etc.- almenys el 30% del seu catàleg s'haurà de reservar a obres de producció europea. D'aquest percentatge, un 50% haurà de reservar-se a obres en castellà o en les altres llengües oficials de l'Estat.

Així mateix, s'hi preveu que en el cas dels serveis de comunicació audiovisual lineal hauran de garantir per a les obres audiovisuals de producció europea una quota mínima del 51% del temps d'emissió anual de la seva programació. I d'aquest percentatge un 50% s'haurà de reservar a obres en castellà o en les altres llengües oficials de l'Estat.

L'OCB considera que aquesta previsió de l'avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual és «poc respectuosa amb la pluralitat lingüística de l'Estat» i incompleix l'art. 3.3 de la Constitució espanyola, que proclama que les diferents llengües que s'hi parlen constitueixen un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. La regulació que s'impulsa, amb la redacció actual, possibilitaria de facto que no hi hagués cap contingut audiovisual en català.

L'OCB demana al Govern que insti el Govern espanyol a refer el text de la norma que es troba en procés d'elaboració i a tots els partits polítics de les Illes Balears amb representació a les Corts Generals que actuïn en el mateix sentit en el marc de la tramitació parlamentària de la iniciativa legislativa.

L'entitat considera «irrenunciable que s'hi estableixin un percentatge mínim de productes audiovisuals parlats, doblats o subtitulats en llengües altres que el castellà, especialment en els catàlegs dels serveis a petició (plataformes) que sovint no incorporen aquesta opció quan ja existeix un doblatge o subtitulació en català per al producte en qüestió». En aquest sentit l'OCB proposa reservar un percentatge equivalent al castellà i a la resta de llengües oficials de l'Estat (un 50% en cada cas, per tant) dins de la quota que es destina al producte audiovisual europeu.