Les Balears notifiquen 86 nous casos de Covid-19 i un mort més

Les Balears han registrat 66 noves proves positives en les darreres 24 hores, 24 més que el dia anterior, i ha notificat al Ministeri de Sanitat 86 casos des d'aquest dilluns, el que eleva el total acumulat a les Illes a 98.660 casos de coronavirus des que va començar la pandèmia. A més, Salut ha actualitzat la xifra de morts, que s'eleva a 950 després de sumar un nou mort.

Després de la detecció de les proves del darrer dia, la taxa de positivitat se situa en un 2,14 per cent, segons les dades publicades per la Conselleria de Salut. Per illes, 50 proves positives corresponen a Mallorca, 10 a Eivissa i sis a Menorca.

Actualment hi ha 107 persones hospitalitzades en planta, de les quals 85 són a Mallorca, 3 a Menorca i 19 a Eivissa. Així mateix, la taxa d'ocupació en les UCI de les Balears es manté en risc mitjà -un 12,61 per cent-, amb 43 persones ingressades, tres menys que dilluns. A més, el servei d'Atenció Primària atén actualment 1.731 persones en relació a la Covid-19.