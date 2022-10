[VÍDEO] Josep Cabot: «Moltes de les meves cançons tenen un caire pedagògic, ja que som mestre»

Continuem presentant els músics que estan revolucionant l'escena mallorquina, en el marc d'aquesta Nova Onada Musical.

En aquest cas, presentam Josep Cabot, el cantant que va començar al món de la música de manera autodidacta quan tenia 18 anys. Josep, abans de començar amb el seu grup Cabot, ja comptava amb la trajectòria musical d'Aires des Pla de Marratxí. Però també agraeix els seus coneixements a l'ajuda que va rebre del músic Toni Pastor.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Josep Cabot, el vuitè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va ser el començament de Cabot. Va començar com a solista, cantant com a Josep Cabot, debutant a un concurs musical d'Ona Mediterrània. Poc després, va anar muntant la banda, juntament amb el seu germà i dos amics seus.