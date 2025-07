Manacor i Girona s’agermanen en una «aliança cultural i de cooperació»

Els ajuntaments de Girona i Manacor han aprovat aquest dilluns l’inici dels tràmits per formalitzar un agermanament. Aquesta aliança neix amb la voluntat d’aprofundir els vincles culturals i de cooperació entre ambdós municipis, que tot i les diferències en dimensió, comparteixen un paper central en l’impuls cultural i econòmic dels seus territoris.

L’agermanament entre Manacor i Girona es vol fonamentar en l’intercanvi d’experiències i en el reforç mutu d’iniciatives culturals i socials, així com en la promoció de les respectives identitats locals. L’objectiu és establir lligams que permetin créixer conjuntament, exportar models i formes de fer pròpies, i alhora importar-ne de noves que enriqueixin la realitat manacorina.

El batle de Manacor, Miquel Oliver Gomila, presidirà el Comitè d’Agermanament encarregat d’elaborar el pacte protocol·lari conjuntament amb l’Ajuntament de Girona. Aquest comitè inclourà representants institucionals i d’entitats culturals locals, amb una composició paritària. En formaran part el 4t tinent de batle i delegat de Cultura, Ferran Montero Sitges; el 5è tinent de batle i delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà Oliver; la directora de l’Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló Riera; la gerent de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, Amàlia Salas López-Cepero; el gerent del Teatre i Auditori de Manacor, Tomeu Amengual Morey; així com representants de l’Associació Cultural Sant Domingo i la Colla Gegantera, Joana Maria Oliver Vaquer i de l’Associació Es Mostrador, Maria Magdalena Vives Morey.

Una aliança basada en la cultura

Tot i que el pacte definitiu es concretarà els pròxims mesos, la proposta d’agermanament parteix de la constatació d’un teixit cultural viu, actiu i amb punts en comú entre Girona i Manacor: la tasca de difusió lingüística i cultural de l’Escola de Mallorquí troba el seu mirall en El Foment de Girona; les iniciatives escèniques del Teatre de Manacor dialoguen amb la programació del Festival Temporada Alta; i la feina de centres com la Institució Pública Antoni Maria Alcover, el Museu d’Història de Manacor o l’Escola de Música i Dansa connecta amb espais com el Bòlit, la Casa de Cultura o l’Escola de Música Moderna de Girona.

A més, projectes com L’animal a l’esquena, liderat pel manacorí Pep Ramis, o la Sala La Fornal, representen baules creatives que han generat vincles i complicitats escèniques entre els dos territoris.

«Aquest agermanament ens permetrà conèixer millor altres realitats, compartir aprenentatges i fer valer allò que som: una ciutat que creu en la cultura com a motor de transformació i cohesió social», ha expressat el batle Miquel Oliver, que ha volgut destacar també «el caràcter genuí, capdavanter i desacomplexat» amb què Manacor ha sabut liderar propostes culturals a Mallorca.

«Avui iniciam l'agermanament amb Manacor, que ens permetrà enfortir els lligams que ens uneixen i fer de la cultura un eix central i un motor de relacions entre les dues ciutats», ha remarcat el batle de Girona, Lluc Salellas.

Cap a una capitalitat cultural compartida

L’Ajuntament de Manacor entén aquest agermanament com una eina per projectar la ciutat i el seu ecosistema cultural i alhora per establir un canal permanent de col·laboració, que permeti organitzar trobades, intercanvis i activitats conjuntes en àmbits com la cultura popular, les arts escèniques, l’educació artística, la música o el patrimoni.

La proposta parteix d’una idea clara: la cultura crea comunitat, i les aliances entre ciutats amb valors i trajectòries semblants permeten consolidar lideratges compartits més enllà de les grans capitals.

Amb l’aprovació d’aquest acord inicial, Manacor i Girona fan una passa ferma cap a un futur de col·laboració mútua, compartint identitat, compromís i mirada cap a l’exterior.

Girona serà el segon municipi agermanat amb Manacor, després que el març de 2024 l'Ajuntament de Manacor aprovà l'agermanament amb el municipi italià de Castel Sant’Elia..