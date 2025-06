Convoquen una marxa a Montserrat contra la visita dels reis espanyols

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) convoca la ciutadania el 23 de juny a participar en La Marxa sobre Montserrat per a protestar contra la visita dels reis espanyols a la muntanya catalana. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, els Borbons tenen previst visitar l’abadia de Montserrat en el marc dels actes del mil·lenari del monestir. Davant d’aquesta provocació i de l’intent de profanació simbòlica d’un dels espais més sagrats i emblemàtics de la nació catalana, l’ANC fa una crida a participar en l’acció de protesta massiva contra els monarques.

La mobilització consistirà en una marxa simultània que recorrerà tres camins tradicionals d’accés al monestir. Tots tres recorreguts s’iniciaran a les 6 del matí del 23 de juny, des de Collbató, Monistrol de Montserrat i el coll de Can Maçana, i confluiran a Montserrat per fer visible el rebuig de la ciutadania catalana a la presència de la monarquia espanyola. L’Assemblea també fa una crida a sortir el diumenge 22 i passar-hi la nit.

«Montserrat i la revetlla de Sant Joan són símbols indiscutibles de la identitat col·lectiva del nostre poble. La presència del cap de l’Estat espanyol —net polític de Franco i màxim representant d’un règim hereu del 155 i de la repressió contra l’independentisme— és una ofensa que no pot quedar sense resposta. No deixem que hi posin ni un peu. Ni els reis ni cap dels seus col·laboradors. Des de l’Assemblea, fem una crida a tot el país a defensar els seus símbols, la seva dignitat i el seu futur», assenyalen.