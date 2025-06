Es Pla de na Tesa acollirà la Flama del Canigó a la plaça de l’Església: «El foc que ens agermana»

El pròxim dilluns, dia 23 de juny, aproximadament a les 19.30 hores, arribarà la Flama del Canigó a la plaça de l’església des Pla na Tesa, al municipi de Marratxí. La Flama del Canigó és un acte impulsat per la Federació Llull (Acció Cultural del País Valencià, Òmnium i l’OCB). A Mallorca, la flama arribarà a la plaça d’Alaró a les 17 hores. Tot seguit es distribuirà a la resta de pobles.

A les 19.30 h, per tant, hi haurà la rebuda de la flama a la plaça de l’Església des Pla de na Tesa, acompanyada pels Xeremiers de s’Estació. A continuació, es farà la lectura del manifest, l’espectacle d’improvisació teatral amb Just Quadra i ballada popular amb «De pinta en ample» i «Terra Rotja».

A més a més, hi haurà servei de sopar de pa amb oli, beguda i postres per 14 € al Bar Central.

Organitzen l’acte la Flama del Canigó, l’Obra Cultural Balear de Marratxí, l’Associació de Veïnats Xaloc, l’Ajuntament de Marratxí i De pinta en ample.