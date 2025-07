El Govern congolès i l’M23 signen una declaració de principis cap a la pau

El Govern de República Democràtica del Congo i les milícies del Moviment 23 de Març (M23) han signat aquest dissabte una declaració de principis que contempla com a punt de partida un alto el foc del conflicte en l'est del país africà, escenari de mesos de combats que han provocat constants èxodes en la població i un nombre de víctimes encara impossible de determinar amb exactitud.

El text ha estat signat després de diverses setmanes de negociacions en la capital de Qatar, Doha, en el que es tracta del segon document formal signat entre totes dues parts, després de la declaració conjunta del 22 d'abril en la qual Kinshasa i les milícies, al costat del seu braç polític, l'Aliança del Riu Congo (AFC), es van comprometre a «treballar per a la conclusió d'una treva».

Les línies generals de l'acord comprenen «el respecte a un alto el foc permanent» a la zona, «inclòs el cessament dels atacs per aire, terra, mar o llacs, la fi de tota propaganda d'odi i la prohibició de prendre posicions per la força».

A més, estipula la creació d'un mecanisme de verificació de l'alto el foc en el qual participin la missió de pau de l'ONU al país, la MONUSCO, així com «mesures per al foment de la confiança», inclòs l'establiment d'un mecanisme, facilitat pel Comitè Internacional de la Creu Roja, «per a organitzar l'alliberament de detinguts d'interès».

D'igual manera, estipula un «full de ruta» per a «restablir l'autoritat estatal en l'est de la República Democràtica del Congo, que s'especificarà en el pròxim acord de pau», així com el «compromís amb el retorn voluntari i digne de les persones refugiades i desplaçades internes», en coordinació amb els països d'acolliment i l'agència de l'ONU per als refugiats (ACNUR).

En una primera reacció a la signatura de l'acord, el portaveu del Govern congolès, Patrick Muayaya, ha anat més enllà en assegurar que la declaració «té en compte les línies vermelles que sempre hem defensat, inclosa la retirada innegociable de la AFC/M23 de les parts ocupades, seguida del desplegament de les nostres institucions» en aquestes zones.

L'M23, cal dir, mai ha declarat explícitament fins al moment la seva intenció d'abandonar les poblacions que està ocupant, en una prova del llarg camí que han de recórrer els mediadors en la seva cerca d'un acord de pau definitiu.

L'acord preliminar, ara com ara, només recull que les «parts reconeixen que el ple restabliment de l'autoritat de l'Estat en tot el territori nacional constitueix un element clau de l'acord de pau, que inclourà les modalitats i el procés d'aquesta restauració».

De fet, el líder polític del M23, Bertrand Bisimwa, ha publicat una puntualització en el seu compte de X en indicar que «no es tracta d'una retirada», sinó del començament d'una negociació sobre «mecanismes d'apoderament de l'Estat, que li permetin assumir les seves prerrogatives i obligacions», sense donar més detalls.

Per a una altra mostra, Nacions Unides va informar ahir mateix que encara prossegueixen els combats entre les milícies i un altre destacat grup armat, aquesta vegada afí a l'Exèrcit congolès, els anomenats Wazalendo.