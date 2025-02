Òmnium rebutja les postures que vinculen la immigració amb els problemes de la sanitat, de l'escola, de la precarietat laboral o del català

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat les posicions «completament desenfocades» que criminalitzen la immigració, en les seves paraules, de tots els mals.

«Les posicions que pretenen diagnosticar que la migració és el problema de la sanitat pública, de l'escola pública, de la precarietat laboral o de la salut del català són posicions completament desenfocades», ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a la cadena Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha indicat que actualment Catalunya és a la tercera onada migratòria del darrer segle i que ni en aquesta, ni en les anteriors, s'ha abordat l'arribada «com un element en què a la persona se li demana d'on ve, on ha nascut, ni tan sols la llengua que parla per a formar-ne part».

«Catalunya no s'entén sense l'element de la migració com un element estructural i això no només ha estat una font de riquesa en els darrers 120 anys, sinó que és motiu d'orgull i autoestima col·lectiva», ha dit.

Demanat pel discurs antiimmigració d'Aliança Catalana, ha afirmat que el partit acaba materialitzant un espai dins de les posicions independentistes que, des del punt de vista d'Òmnium, suposen un «problema».