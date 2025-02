La Federació Catalana de Futbol revoca la fitxa d'un nin per haver presentat un dels documents en català

La Federació Catalana de Futbol ha revocat la fitxa d’un nin de deu anys, 24 hores abans d’un partit, per haver presentat un dels documents en català. Segons que ha explicat son pare, Miquel Vilamajó, a 'El matí' de Catalunya Ràdio, va lliurar el document de l'empadronament en català, tal com li sortia per defecte.

El nin, que juga a la tercera divisió de la categoria infantil, té passaport anglès i la federació argumenta que els documents en català no són vàlids perquè ha d’intervenir-hi la FIFA. Lluny d'aportar una solució per al problema, la Federació Catalana de Futbol ha optat per revocar la fitxa del nin, prohibint així la seva participació en els partits.

«No pot ser que la FIFA el rebutgi per estar en català. Reclamem als responsables de la Federació Catalana de Futbol que reverteixin aquesta anomalia i que validin la fitxa sense haver de refer el document», ha fet públic la Plataforma per la Llengua.