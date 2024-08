Arriben els Sopars Estellés 2024: «Per la censura que ell va patir, per la que estem patint ara i per ser motiu per a continuar la mobilització»

«Han intentat silenciar el poeta i el seu poble, però la gent s’ha mobilitzat», han assenyalat des d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV). En l’any del centenari de Vicent Andrés Estellés, el Govern de la Generalitat Valenciana ha cregut oportú que no era necessari dedicar-li una commemoració. Però, davant d’aquesta censura vetlada, la ciutadania ha celebrat actes arreu dels Països Catalans per a recordar al poeta valencià en llengua catalana més gran des d’Ausiàs March.

«Malgrat els intents de silenciar la memòria i l’obra del nostre estimat poeta, el poble ha demostrat una vegada més la seua fermesa i passió per la seua cultura. És per això que l’organització dels Sopars Estellés en diversos municipis té més sentit que mai. Aquestes celebracions no només són un homenatge a la figura del poeta de Burjassot, sinó que també enforteixen la nostra identitat i cohesió com a país», han remarcat.

Així, com cada any, aquests especials homenatges a Estellés es concreten en sopars populars i amb propostes culturals com la lectura de poemes de l'autor i actuacions musicals. «L’arrelament al territori, la tradició i l’afluència d’un públic fidel són els trets característics d’aquests sopars», apunten.

Anna Oliver, presidenta d'ACPV, ha destacat la importància que tenen per l’entitat aquests homenatges, però també destaca la rellevància que adquireixen enguany: «Enguany els Sopars Estellés tenen més importància, si això és possible. Per la censura que ell va patir, per la que estem patint ara i per ser motiu per a continuar la nostra mobilització».

Acció Cultural del País Valencià organitzarà prop de quaranta Sopars Estellés arreu de les comarques del País Valencià. Però no només al territori valencià s'homenatja el poeta. Arreu de tot el domini lingüístic se celebren els Sopars i hi ha connexions en línia amb Catalunya, Mallorca, Andorra i la Catalunya Nord. A més, també es retrà homenatge a Vicent Andrés Estellés a ciutats europees com Brussel·les i Berlín. «És un moment compartit amb la resta d’entitats de la Federació Llull com són Òmnium Cultural i l'Obra Cultural Balear entre d’altres, que també organitzen desenes de Sopars Estellés arreu dels respectius territoris», assenyalen.

Aquest Sopar Estellés amb connexió en directe entre els territoris dels Països Catalans serà el dijous 26 de setembre.