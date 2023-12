[VÍDEO] Crida a la commemoració dels 800 anys del naixement del poble de Mallorca

Crida per la commemoració dels 800 anys del naixement del poble de Mallorca

«I ens en anàrem, poc a poc, fins al peu de la serra de Portopí, i vàrem veure Mallorca, i ens va semblar la més bella ciutat que mai no haguéssim vist». Així parlava el rei En Jaume el Conqueridor, que entrava en aquesta ciutat el 31 de desembre de 1229.

Aquesta és la data fundacional de la Mallorca actual i és la data que any rere any, en temps de pobresa, de guerres o en temps més bons, desenes de generacions de mallorquins han mantingut com el dia per recordar qui som, d'on venim... I també és un bon dia per plantejar-nos cap on anam. Cap on volem anar.

El 31 de desembre de 1229 és, segons els historiadors, la data coneguda més important en la història de Mallorca, el moment simbòlic del naixement del poble mallorquí així com el coneixem avui dia, malgrat l’evident evolució i les incorporacions culturals posteriors: amb els fets ocorreguts fa 794 anys s’inicià un cicle en què es defineixen uns trets (llengua, cultura, legislació, àmbit polític, etc.) que tothom que viu a Mallorca, independentment del seu origen o ideologia, reconeix com a propis de l’illa.

Una Diada per recordar els nostres orígens com a poble. Per recordar qui som i d'on venim. Per festejar que els nostres avantpassats saberen mantenir la Festa viva, però també per prendre consciència dels nostres errors del passat i per convidar tothom qui vulgui, a construir un futur en comú.

El 31 de desembre commemora la conquesta catalana de Mallorca. Ben pocs països en el món tenen la data de fundació tan clara. Ben poques nacions tenen una data de naixement tan indiscutible. Això significa que el nostre naixement va ser traumàtic. Però va ser un naixement, i va ser el nostre. Del fet d’armes que va propiciar-lo, només en podem extreure un compromís ferm amb la pau. I de la Mallorca anterior, d’una Mallorca extingida, l’única cosa que podem fer-ne és servar-ne, amb respecte, les restes i recuperar la seva memòria.

L'any 2029 es compliran 800 anys, vuit segles, de la data més important de la història de Mallorca. Serà un moment especialment adequat per organitzar una gran commemoració que, impulsada per les institucions públiques o per la societat civil, ha de servir, en primer lloc, per recuperar la memòria i per revisar, actualitzar i potenciar la Diada. Però, també, serà un gran moment per culminar un procés d'avaluació del nostre present col·lectiu. I, sobretot, per culminar un procés, que proposam que s'enceti ben aviat, que faci entrar Mallorca en una nova etapa més rica i plena.

Proposam la posada en marxa durant l'any 2024 de l'Agenda Mallorca 2029 amb, com a mínim, els següents objectius:

Una Mallorca feliç

Una Mallorca plenament democràtica

Una Mallorca econòmicament pròspera

Una Mallorca socialment justa

Una Mallorca sostenible i referència de defensa del territori i el medi

Una Mallorca cohesionada

Una Mallorca rica en cultura

Una Mallorca referent en Educació, coneixement i investigació

Una Mallorca en català

Una Mallorca empoderada i lliure

Una Mallorca plataforma per la Pau al Món.

Propostes concretes:

- Començar a preparar la commemoració del vuitè centenari del naixement de l'actual poble de Mallorca.

- Crear una comissió cívica que prepari des del 2024 els actes, accions i iniciatives de la commemoració, seguint l'exemple de les Comissions cíviques del Tricentenari (1715-2015) i Germania 500

- Aprofitar la fita per recuperar la memòria, també, de la Mallorca musulmana i de l'època bizantina. Tot recuperant la memòria i les restes que queden dels àrabs i amazics que dominaren Mallorca entre els anys 903-911 i el 1229.

- Aprofitar la commemoració per fer una avaluació crítica i a fons del present col·lectiu.

- Aprofitar la commemoració per establir les bases del futur col·lectiu de Mallorca.

- Posar en marxa l'Agenda Mallorca 2029, amb els 11 objectius esmentats.