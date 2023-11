[VÍDEO] Òmnium reivindica l'amnistia: «Ara toca avançar cap a un país lliure»

Òmnium Cultural ha celebrat aquest dissabte a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat un gran acte en defensa de l'amnistia que ha comptat amb la presència de nombrosos represaliats independentistes. A més, hi han participat exdirigents de l'entitat com Jordi Cuixart, encausat i empresonat per defensar la independència.

L'acte cívic ha servit per valorar les possibilitats que s'obren gràcies a la llei d'amnistia. Així, Xavier Antich, president de l'entitat, ha assegurat durant el seu discurs que «la llei d'amnistia ens situa davant d'un nou escenari. Creguem-nos el poder que tenim. Fins que la llei estigui aprovada no podem abaixar la guàrdia».

Davant això, Antich ha apel·lat a continuar lluitant i ha assegurat que l'amnistia és una passa més per aconseguir superar el conflicte polític. «Ara toca avançar cap a un país lliure. El conflicte polític només es resoldrà votant. El país hi és. La societat civil hi és. I Òmnium Cultural, per suposat, hi és. I no ens aturarem fins a aconseguir-ho!», ha assegurat.

Per part seva, l'activista Núria Cadenes ha assegurat que «la societat civil, l'activisme i l'organització ciutadana tenim aquí el deure de ser persistents i d'aprofitar allò sembrat en el passat. De saber que som el fruit de la militància».

De la mateixa manera, Anna Sallés, de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació, ha assegurat que «la llei d'amnistia ja està registrada i tindrà el suport del 85% dels diputats i diputades de l'actual Parlament de Catalunya», fet que permet aprofundir en la representativitat de l'independentisme.

Com hem apuntat, l'acte ha comptat amb la presència i el record pels encausats i represaliats catalans, especialment pel Tsunami Democràtic. Malgrat l'alt nombre de represaliats, que Òmnium ja comptabilitza en 1.500, l'entitat ha volgut destacar l'assoliment de l'amnistia com una fita de l'independentisme.

Cal destacar especialment que a l'acte també hi ha estat present Josep Miquel Arenas, més conegut amb el nom artístic de Valtònyc, que malgrat les seves crítiques anteriors a l'entitat, ha volgut participar de la trobada antirepressiva. «Arribar fins aquí ha valgut la pena, continuarem lluitant», ha assegurat el raper mallorquí.