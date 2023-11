Escola Valenciana vol posar l’atenció sobre les agressions lingüístiques que pateixen les dones amb motiu del 25-N

L'entitat Escola Valenciana vol posar l’atenció sobre les agressions lingüístiques que pateixen les dones amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. Així, ha organitzat una taula redona amb experiències el pròxim dilluns, 27 de novembre, a les 20.00 hores, a la Casa de Cultura d’Altea, la Marina Baixa.

Segons l'Informe de denúncies dels drets lingüístics al País Valencià, en 2022 les dones varen patir i denunciar més agressions que els homes, de manera que la desigualtat de gènere es trasllada, també, a les vulneracions lingüístiques. En xifres, les elles varen patir prop del 60 per cent de les situacions denunciades.

Amb la finalitat de posar llum sobre aquesta situació i saber-ne més sobre les possibles causes, conseqüències i accions per tal de prevenir-les, la Comissió d’Igualtat d’Escola Valenciana ha promogut l’activitat 'Experiències: prou agressions lingüístiques a les dones', on participaran professionals dels sectors de la sanitat, l'educació o l'àmbit social i polític.

Concretament, l'acte comptarà amb la sanitària M. Belén Gonzàlez Pérez; la mestra Rosa Montiel i Ferrando; i la política Imma Orozco i Ripoll. La taula estarà conduïda per la tècnica d’Escola Valenciana a la Marina Baixa, Maria Soler Martínez, l'obrirà la presidenta de la Coordinadora d’escoles d’ensenyament en valencià de la Marina Baixa, Reme Gadea Blasco, i tancarà l'acte la regidora de Cultura d'Altea, Rosa Victòria Pérez.

A més a més, des d'Escola Valenciana s'anima la ciutadania a participar de les mobilitzacions, actes i manifestacions que es faran arreu del País Valencià els pròxims dies, per tal de cridar prou, per a plantar-nos contra la violència que pateixen dones pel fet de ser-ho.

Plantar-se per la igualtat

Així mateix, des d'Escola Valenciana destaquen el seu treball diari per a crear una societat més justa i igualitària. En aquest sentit, l’entitat ha desenvolupat 72 accions formatives de prevenció de la violència masclista i de gènere als centres educatius del País Valencià en el curs 2022-2023, xifra que volen incrementar en el present curs.

A més, Escola Valenciana disposa de materials de consulta i acció sobre la matèria, com ara guies de llibres, pel·lícules i cançons de temàtica LGTBIQ+ i feminista per a treballar amb l'alumnat, adaptats a les necessitats de cada cicle educatiu.

Finalment, l’entitat explica que, enguany, el color del logotip de l'entitat no canviarà a les xarxes socials en senyal de protesta a les accions de neteja d'imatge que aquest acte suposa: «Canviar el color del logo i no actuar cada dia en contra de la violència contra les dones és una constant massa estesa. Per aquest motiu, nosaltres ens centrarem a continuar treballant com fins ara per a aconseguir erradicar aquest greu problema polític i social».