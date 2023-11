Campanya de micromecenatge per a ampliar l'assessorament legal a les víctimes de discriminació lingüística

La Plataforma per la Llengua s'afegeix per sisè any consecutiu al #GivingTuesday, un moviment global que pretén multiplicar les accions altruistes després del Black Friday. Aquest any, el Giving se celebra internacionalment el 28 de novembre i l'entitat proposa que la ciutadania s'hi sumi fent donacions per a ampliar el servei d'assessorament legal a aquelles persones que han patit discriminacions lingüístiques.

El volum de queixes que gestiona l'entitat no para d'augmentar: en set anys, l'increment ha estat del 443%; el 2022 va ser de rècord, amb un total de 2.145 queixes rebudes. Aquest augment respon, molt probablement, a dues dinàmiques interrelacionades: més coneixença pública de l'entitat i del seu servei de queixes, i un increment notable en la percepció de la població respecte a la situació d'emergència en què es troba la llengua catalana.

Que cada any es rebin més queixes també ve provocat pel fet que hi ha un problema subjacent que genera malestar i que no s'ha solucionat. En altres paraules: indica que el català està lluny de ser una llengua normalitzada.

De fet, en especial a les Illes Balears i al País Valencià, el Partit Popular i VOX han començat una nova ofensiva contra el català per anar-lo apartant en àmbits clau com la sanitat i l'educació, i eliminar les eines de defensa i garantia dels drets dels catalanoparlants. Per exemple, el govern valencià ja ha anunciat que vol tancar l'Oficina de Drets Lingüístics, i a les Illes Balears, el PP i VOX defensen crear l'Oficina de Llibertat Lingüística, que suposarà un pas més cap a l'eliminació del català com a requisit per treballar a l'administració pública de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, consideren molt important que la Plataforma pugui disposar de més recursos per a poder fer front a totes les discriminacions lingüístiques que es produeixin arreu del domini.

Defensar els drets dels catalanoparlants



Els recursos que obtengui l'entitat aniran destinats a finançar el procés d'assistència legal i acompanyament a les víctimes de discriminacions lingüístiques.

Aquests donatius ajudaran a aconseguir més casos d'èxit, com ara l'acord a què varen arribar l'entitat i la treballadora acomiadada amb l'empresa Ecoveritas, que va acceptar un seguit de compromisos amb el català per tal d'evitar anar a judici: etiquetar els seus productes en català, publicar el 50% del contingut a les xarxes socials en aquesta llengua i formar els treballadors en sensibilització i gestió lingüística.

Perquè l'entitat pugui assumir econòmicament defenses de casos de discriminacions lingüístiques com aquest, «és important que tothom que pugui participi en aquesta campanya de micromecenatge», assenyalen.

L'assessorament i la defensa de les vulneracions dels drets lingüístics són costosos pel temps i els recursos econòmics que hi cal destinar: primer de tot, un equip tècnic de l'entitat atén les queixes presentades inicialment, fa una anàlisi del cas, assessora la víctima i fa un seguiment del seu expedient en tota la via administrativa. A més, redacta les reclamacions, fa les al·legacions oportunes, interposa els recursos, etc. Si cal, l'entitat contracta un advocat i, si és necessari, també un procurador. També es fa un seguiment del procediment legal i es fa un acompanyament en possibles apel·lacions. D'altra banda, l'equip tècnic de l'entitat també dissenya un pla de millora i acompanyament a l'empresa o administració on s'ha produït la vulneració perquè adapti els seus procediments a la normativa lingüística vigent. I, finalment, se'n fa la difusió comunicativa.



Cada victòria que aconsegueixi la Plataforma per la Llengua ajudarà a establir precedents de casos d'èxit que beneficiaran els drets col·lectius dels catalanoparlants i, a mitjà i llarg termini, afavoriran un canvi en les polítiques empresarials i administratives que presenten aspectes discriminatoris.

L'objectiu és obtenir 10.000 €.

Com hi pots ajudar?

Fent un donatiu a la pàgina web .

. Ajudant a difondre la campanya per les xarxes socials utilitzant l'etiqueta #JoDonoPelCatalà, especialment el dia 28 de novembre.

Compartint la iniciativa entre els teus contactes per missatges de mòbil o per correu electrònic.

L'any passat, la Plataforma per la Llengua ja va participar en el Giving Tuesday amb l'objectiu de potenciar l'ús del català en l'àmbit digital per part dels joves d'Alacant.

Gràcies als donatius que varen rebre, aquest any han desenvolupat un seguit de projectes als instituts de la zona que s'emmarquen en els nous formats digitals i s'han centrat en la creació de pòdcasts i en la retransmissió de videojocs per Twitch.

Així doncs, la Plataforma per la Llengua demana, un any més, si per aquesta data tan especial els catalanoparlants poden fer una aportació per tal que l'entitat pugui continuar treballant en la promoció i defensa de la llengua catalana.