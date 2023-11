Òmnium: «L’exercici de drets fonamentals mai pot ser considerat terrorisme»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una defensa de l’exercici de drets fonamentals i ha denunciat que «l’Estat espanyol està fent un ús polític del delicte de terrorisme, ignorant completament el dret internacional per criminalitzar un moviment democràtic com és el moviment independentista». Antich ho ha dit després de la foto unitària on Òmnium, entitats jurídiques i de defensa de drets humans i partits polítics, han protestat contra la nova interlocutòria del jutge García-Castellón de l’Audiència Nacional espanyola citant diverses persones en qualitat d’investigats per terrorisme pel cas Tsunami Democràtic.

Sota el lema ‘Protestar no és terrorisme’, Antich ha expressat en nom de l’entitat «tota la nostra solidaritat amb les persones que l’Audiència ha imputat en una causa sense fonaments». «Tornen a atacar Òmnium Cultural després d’haver empresonat el nostre president durant 4 anys, tornen a imputar un directiu de l’entitat, Oleguer Serra», ha afegit. «La investigació de l’Audiència Nacional té una clara i explícita motivació política perquè es presenta amb presses amb la voluntat de torçar una negociació per l’amnistia», ha conclòs Xavier Antich.

La fotografia conjunta ha tengut lloc davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha comptat amb la presència d’entitats que treballen per la defensa dels drets humans, com Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), Irídia, Novact, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), Col·lectiu Praga, CIEMEN, FUNDIPAU, Centre UNESCO de Catalunya, Comissió de Defensa de l’ICAB, Drets.cat, Institut de Drets Humans de Catalunya, Associació Atenes pels drets Civils, La Fede, i representants dels partits polítics de Junts, Esquerra Republicana, CUP, Guanyem Catalunya i els Comuns.