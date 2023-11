Els valencians es concentren per a exigir que s'investigui una discriminació lingüística a un centre de salut

El passat 30 d'octubre, un grup de valencians es va concentrar, convocats per la Plataforma per la Llengua, per a condemnar els fets ocorreguts el passat 2 d'octubre a Catarroja (Horta Sud), quan una veïna de la localitat va anar a urgències perquè tenia un refredat fort, i va ser víctima d'una discriminació lingüística tant per part d'una metgessa com per la coordinadora del mateix centre mèdic. A l'acte varen participar representants d'entitats com Escola Valenciana o l'associació local l'Ullal, a més del grup municipal de Compromís.

Antoni Royo, delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, va manifestar que «les discriminacions lingüístiques han de ser considerades com actes d'odi, comparables al racisme, a les discriminacions contra les dones o a les persones LGTBI» i que «cap discriminació lingüística pot quedar silenciada». Precisament, el representant de l'ONG del català va aprofitar per a recordar que l'entitat ofereix acompanyament personal i jurídic a qualsevol persona que sigui discriminada per parlar en llengua catalana. A més, Royo també va afirmar que tot i que «ja no existeix l'Oficina de Drets Lingüístics perquè PP i Vox l'han tancada, hi continuen havent altres vies per fer valdre els nostres drets». En aquest cas, la víctima va posar una reclamació a l'administració de la Conselleria de Sanitat valenciana, i la Plataforma per la Llengua es va comprometre a vetllar perquè s'investiguin els fets, i perquè la discriminació tengui una resposta clara. L'entitat entén que discriminacions com aquesta vulneren la legalitat i, en concret, els drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants. El centre de salut va obligar la pacient a parlar en castellà amb la metgessa Com va denunciar fa una setmana la Plataforma, la discriminació es remunta al 2 d'octubre. La víctima explica que, durant la visita, la doctora la va tallar i li va exigir que s'expressàs en castellà. Davant la voluntat de la pacient de mantenir la seva llengua, la metgessa li va dir que no la podria atendre, i va negar-se a tramitar-ne la baixa laboral, en cas que no canviàs al castellà. A aquests fets, se suma que va entrar a la consulta la coordinadora del centre mèdic, que va donar la raó a la metgessa i va obligar de nou la pacient a canviar de llengua. Això va fer que la denunciant acabara discutint amb la coordinadora del centre per defensar que tenia dret a ser atesa en català, fet que la va fer sentir «humiliada i amenaçada». L'entitat recorda que, segons l'article 3 de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), els ciutadans tenen dret d'expressar-se en català, sense ser discriminats per raons lingüístiques. A més, l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià determina que els ciutadans valencians tendran dret a adreçar-se a l'administració autonòmica en qualsevol de les dues llengües oficials, i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada. D'altra banda, l'article 4 de la LUEV declara que en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, i l'article 5 de la LUEV atribueix a l'Administració l'obligació de disposar les mesures necessàries per a impedir la discriminació de ciutadans i a garantir l'ús normal de la llengua pròpia. En aquest sentit, l'entitat recorda que el decret 61/2017 estableix que el valencià serà llengua d'ús normal i general de l'Administració de la Generalitat Valenciana, i per tant dels centres sanitaris, i que una norma estatal, l'Estatut de l'Empleat Públic, preveu que els funcionaris garantisquen l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite, sempre que siga oficial en el territori. Encara que, individualment, un treballador no estigui obligat a saber català tampoc pot privar l'atenció d'un servei per raó de llengua, i l'administració té l'obligació d'organitzar-se perquè l'atenció estigui disponible tant en català com en castellà. Per últim, en el cas dels serveis de salut, l'article 72 de la llei 55/2003 considera com a «falta molt greu» tota actuació que suposi una discriminació per raons ideològiques o de llengua, tant del personal com dels usuaris dels centres sanitaris.