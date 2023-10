La manifestació del 9 d’Octubre farà front a la valencianofòbia i als atacs de l'extrema dreta

La Comissió 9 d’Octubre (plataforma unitària que aplega entitats, sindicats i partits, i que coordina Acció Cultural del País Valencià (ACPV)) ha convocat la tradicional manifestació del 9 d’Octubre a l'horabaixa, que sortirà a les 18 hores de la plaça de sant Agustí, a València.

La convocatòria ha tengut lloc en una roda de premsa, en la qual Toni Gisbert, secretari d’ACPV i portaveu de la Comissió, ha expressat la seva preocupació pel clima d’intolerància i antivalencianisme que està imposant el nou govern de PP-VOX, amb intents de censura de llibres i revistes, d’eliminació del valencià en una part del país, d’amenaces a l’AVL (amb una mostra clara de poc respecte per l’Estatut i per l’autoritat

exclusiva que atorga a l’Acadèmia pel que fa al valencià), de negar la realitat valenciana d’Alacant, o de reduir l’exigència de coneixements de valencià per al professorat, entre d’altres exemples.

Aquest clima, alimentat pel president Mazón i l’alcaldessa Català, s’explica per la creixent subordinació del PP a Vox: tant Mazón com Català estan portant l’antic partit conservador de Zaplana (qui, recordem, va pactar amb el president Pujol posar fi a l’artificial conflictivització del valencià tot buscant una via de reconeixement de la unitat de la llengua) a posicions cada vegada més extremes, anticientífiques i regressives en tots els sentits.

Aquesta subordinació política a l’extrema dreta està provocant, també, que la regressió democràtica es traduïsca en una violència verbal (amb creixents amenaces, llenguatge tavernari i falta de respecte i educació) que ja ha tingut una primera i molt preocupant translació a la violència física, amb l’intent d’agressió que va patir el regidor de Compromís de Tavernes de la Valldigna per part d’un violent, un individu que no entén el que significa la democràcia i el respecte a la pluralitat.

En aquest sentit, Gisbert ha responsabilitzat l’extrema dreta que representen PPVox d’aquesta erosió del clima de convivència: «Són responsables de la violència verbal i física en què es tradueixen tant la seua actuació, profundament sectària, com les seues crides a no respectar les regles de la democràcia parlamentària ni l’autoritat d’una institució estatutària com ho és l’AVL, les seues crides a la censura i la persecució de qui no pensa com ells». Per això el secretari d’ACPV i portaveu de la Comissió ha demanat al president Mazón i a l’alcaldessa Català que es distancien de forma efectiva i real d’una extrema dreta amb la qual cada vegada es mostren més submisos i condescendents. És precisament aquesta preocupació que ha portat la Comissió a elegir com a lema de la manifestació d’enguany «País Valencià antifeixista»: «És una afirmació clara de la nostra determinació a plantar cara a una regressió que, n’estem convençuts, no comparteix la majoria de la societat valenciana».

Cal recordar a PPVox que governen no perquè la dreta va guanyar les eleccions (de fet, el bloc de candidatures de dretes va perdre vots respecte a les anteriors eleccions autonòmiques), sinó que va ser el bloc de les esquerres que les va perdre (en enregistrar un important abstencionisme). I ho confirma el fet que, en les eleccions estatals de només dos mesos després, el bloc de les dretes no va aconseguir sumar la majoria absoluta de diputats, tot i els importants suports mediàtics, a causa de la preocupació i malestar que van causar moltes de les decisions preses pels governs autonòmics i locals de PPVox en només tan poc de temps.

Reclamem al PP que torne al consens democràtic, basat en el respecte a les regles de la majoria parlamentària per a formar governs i al nostre Estatut (que fixa una única autoritat normativa per al valencià, i atorga a aquest el caràcter de llengua oficial en tot el país). Però també afirmem la nostra voluntat, si el PP continua degradant-se i continuant eixa deriva de submissió a l’agenda de l’extrema dreta, de fer front als intents de polítiques regressives i antivalencianes, fent ús tant de la via judicial, com de la política, i de la mobilització social. Mobilització que ja ha demostrat el majoritari desacord amb eixa deriva i ha obtingut el doble èxit de frenar els intents de PPVox de censura a Borriana i de negar la valencianitat d’Alacant.

En eixe mateix sentit, ACPV continuarà impulsant l’acusació que ens ha permés dur a judici als 28 agressors al 9 d’Octubre de 2017, i fer-ho amb proves suficients i de forma acreditada del caràcter polític de la seua violència i de la condició criminal dels seus actes violents. I ho farà el pròxim mes de març, quan s’inicie la vista oral del judici. És per tot això que la Comissió fa una crida a participar en la manifestació que el pròxim 9 d’Octubre recorrerà el centre de València. Perquè el País Valencià és antifeixista, i la societat valenciana no vol tornar al passat d’un conflicte artificial que provoque divisió i

ens faça perdre força com a poble. És el moment de dir no a l’extrema dreta i sí al respecte, a la democràcia parlamentària, a la pluralitat, al diàleg, al valencià, i a les necessitats reals del poble valencià.