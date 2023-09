L’OCB i les entitats de la Federació Llull demanen als governs de la UE el suport a l'oficialitat del català

L’Obra Cultural Balear (OCB) i les entitats germanes de la Federació Llull -Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià- demanen als governs de la Unió Europea el suport a l’oficialitat de la llengua catalana per a convertir-la en la 25a llengua oficial de la Unió Europea.

Mitjançant una carta adreçada als governs de la Unió Europea, la Federació Llull comparteix què significaria que el català esdevengui llengua oficial a la Unió Europea. El català és la 13a llengua més parlada a la Unió Europea, amb més de 10 milions de parlants. Tot i això, encara no es reconeix com a llengua oficial a la UE. Això podria canviar a la pròxima reunió del Consell d’Assumptes Generals aquest dimarts, 19 de setembre.

El català es va fer oficial el 1978 a l'Estat espanyol i, gràcies a les polítiques de normalització lingüística, la comprensió de la llengua catalana ha augmentat durant dècades. Darrerament, però, com moltes altres llengües europees, el català també es veu afectat per la globalització. Per això, incloure el català en la llista de llengües oficials de la Unió Europea no només seria un pas simbòlic, sinó que tendria un impacte directe en les vides de milions de ciutadans europeus, explica l'OCB. A més, remarquen que moltes llengües amb un nombre similar de parlants al català ja són oficials a la Unió Europea. «Aquesta diferència en la protecció de les llengües europees respon únicament a la voluntat política dels estats membres. El 19 de setembre és una oportunitat històrica per demostrar el que la Unió Europea afirma ser: una unió democràtica i inclusiva de pobles i llengües», assenyalen.

Finalment, remarquen que l’oficialitat del català a la Unió Europea tendria «un efecte molt positiu en el seu ús, projecció, prestigi i reconeixement». A més, el reconeixement i el suport institucional són «la clau per a la protecció de la diversitat lingüística, reforçant dos dels principals fonamentals de la UE: el plurilingüisme i la diversitat cultural», ha conclòs l'OCB.