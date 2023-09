Puigdemont: «Espanya té un dilema de resolució complexa: o repeteixen eleccions o pacten amb un partit de l’1-O que no renunciarà a la unilateralitat»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha exposat aquest dimaets en una conferència a Brussel·les, amb una enorme expectació mediàtica i política, quines són les condicions prèvies que s'han de donar per a començar una negociació amb els partits espanyols per a la investidura de Pedro Sánchez.

«Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat des de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714 i el Decret de Nova Planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes, i va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per això no sorprendrà a ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord», ha explicat Puigdemont.

A més, l'eurodiputat ha remarcat que Espanya té un dilema de resolució complexa: «O repeteixen eleccions o pacten amb un partit de l’1-O que no renunciarà a la unilateralitat». Per això, exigeix «l’abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l’independentisme a través d’una llei d’amnistia que inclogui l’ampli espectre de la repressió iniciada abans del 9-N del 2014. L'1-O no va ser cap delicte».

Puigdemont també ha deixat clar que «no hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya, i per tant del seu dret a l’autodeterminació. L’article 92 de la constitució espanyola és un mecanisme perquè podem votar els catalans. El que no hi ha és voluntat política. Si es vol, també es pot. En democràcia no hi ha millor mecanisme que posar les urnes. No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura, sinó per defensar l’encàrrec que hem conservat dels ciutadans».

Amb quines condicions es podria començar a negociar?