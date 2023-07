Anuncien que Pablo Hasél haurà d'estar tancat a la presó fins el 14 d'abril de 2027

La Plataforma Antirepressiva de Ponent ha fet públic un comunicat en el qual ha anunciat que han estat informats de la data de sortida de Pablo Hasel de la presó. El raper hauria de sortir el 14 d’abril de 2027, fet que significa que haurà estat empresonat sis anys i dos mesos.

En un comunicat, la plataforma critica el govern del PSOE i Unides Podem, que «va prometre la derogació de tots els delictes d’opinió», per no haver «mogut ni un dit» per alliberar Hasel ni derogar aquestes lleis, i els retreu que ara demanin el vot.

Per això demana de no participar en «aquesta farsa electoral», i consideren que votar diumenge seria legitimar la repressió. Recorden que amb aquest govern espanyol s’ha empresonat per primera vegada un raper d’Europa, i consideren no es pot parlar d’eleccions lliures quan hi ha centenars de presos polítics.

La plataforma antirepressiva fa dies que ha començat una campanya en la qual promou l’abstenció activa en les eleccions del 23-J. L’organització critica els partits independentistes i considera que participar en les eleccions seria caure en un parany. Més enllà d’això, demanen d’organitzar-se al marge de les institucions.