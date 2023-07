Plataforma per la Llengua demana l'oficialitat del català a la UE: «D'avui fins al 23J es faran 5 reunions presidides per on es pot proposar»

El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha enviat una carta al president del Govern d'Espanya i president del Consell de la Unió Europea, Pedro Sánchez, per demanar-li que sol·liciti el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea. Espanya ostenta la presidència rotatòria de la UE des del passat 1 de juliol, i disposa de l'oportunitat de sol·licitar la reforma del Reglament n.1/1958 per afegir-hi el català com a 25a llengua oficial d'aquesta unió d'estats.

En aquest sentit, el president de l'entitat ha recordat a Sánchez que fins a la data de les eleccions espanyoles es produiran fins a cinc reunions en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea que «constitueixen cinc oportunitats» per afegir el català al llistat de llengües del Reglament n.1/1958.

Escuder ha explicat a la carta que «l'estatus d'oficialitat a la Unió Europea d'un idioma té conseqüències legals, i el fet que el català no sigui oficial en dificulta la protecció i l'ús al nostre propi territori».

També li ha retret la seva actitud comparada amb la dels primers ministres de Malta o Irlanda a l'hora de defensar les llengües dels seus estats: «Llengües amb un nombre molt inferior de parlants que la catalana -per exemple, el maltès o l'irlandès- compten amb aquest reconeixement». També li ha recordat que aquests dos països han aconseguit que les dues llengües oficials als seus estats (el maltès i l'anglès, o l'irlandès i l'anglès, respectivament) siguin també oficials a la Unió Europea: «Per què vostè no defensa, amb el mateix afany que Irlanda o Malta, que les llengües que conformen el patrimoni lingüístic de l'Estat comptin també amb la mateixa protecció que les altres 24 llengües oficials de la UE?», ha preguntat a la carta.

Òscar Escuder també ha posat en relleu la contradicció que suposa que el govern espanyol faci cinc anys que explica que té «una agenda per al retrobament amb Catalunya» i que «defensa la diversitat lingüística i cultural de l'Estat» mentre que, alhora, no sol·licita el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea quan en té l'oportunitat.

També ha volgut recordar al president Sánchez que el PSC ha mostrat suport a l'oficialitat del català en diferents ocasions i que ha estat fins i tot part del seu programa electoral.

El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha enviat aquesta carta a propòsit de la notícia que Plataforma per la Llengua va donar a conèixer el passat 1 de juliol amb relació a la confirmació per escrit per part del Consell de la Unió Europea segons la qual el govern espanyol mai no ha sol·licitat formalment la inclusió del català a la llista de llengües oficials de la Unió Europea.

La Unió Europea desmenteix el govern espanyol

Plataforma per la Llengua, en una iniciativa coordinada amb l'eurodiputat irlandès Chris MacManus, ha aconseguit que el Consell de la Unió Europea desmenteixi que el govern espanyol hagi sol·licitat mai que el català esdevingui llengua oficial de la Unió Europea.

A finals de 2021, el ministre d'Afers Exteriors José Manuel Albares va declarar que el govern Zapatero ja havia sol·licitat l'oficialitat el 2004 i que se'ls havia denegat la petició perquè era una reforma que requeria la modificació dels tractats.

La campanya #VotaPerLaLlengua inclou l'oficialitat com un dels eixos principals

La reclamació de l'oficialitat del català a la Unió Europea és un dels punts principals que planteja Plataforma per la Llengua als partits que concorren a les eleccions a les corts espanyoles del pròxim 23 de juliol, tal com està recollit al portal www.votaperlallengua.cat.

En concret, l'ONG del català fa dues peticions molt clares: d'una banda, encomana als partits polítics que concorren a les eleccions espanyoles que reclamin al pròxim govern estatal que faci possible l'oficialitat del català a la Unió Europea; d'altra banda, els demana que treballin perquè el govern espanyol garanteixi el compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM), que té com a objectiu protegir les llengües històriques que no tenen caràcter oficial a Europa.

El català, 25a llengua oficial de la UE

Plataforma per la Llengua treballa de manera continuada per aconseguir que el català esdevingui llengua oficial de la Unió Europea. Per exemple, el passat 27 de juny, va organitzar un acte anomenat El català, 25a llengua oficial de la UE, en el qual es va posar sobre la taula què suposa que el català no sigui oficial a la Unió Europea i la importància de fer força en favor d'aquesta causa, just abans que l'Estat espanyol agafés, aquest mes de juliol, la presidència rotatòria de la UE.

La vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana, va aprofitar la seva intervenció en aquest fòrum per reclamar al Govern espanyol que treballi per l'oficialitat del català a la Unió Europea, aprofitant que presidirà aquesta institució els sis mesos vinents. Plana va explicar que «el que demanem no és una quimera: només cal reformar un reglament del Consell de la Unió Europea que ja s'ha reformat fins a 7 vegades; l'oficialitat té conseqüències reals per a l'ús del català».