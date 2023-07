L'ANC no promourà l’abstenció activa ni el vot nul a les pròximes eleccions espanyoles

En la consulta feta complint el mandat del Full de ruta de l’entitat, els socis de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han optat per no promoure un posicionament actiu de l’entitat a favor de l’abstenció activa i el vot nul, a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol.

Entre el 30 de juny i el 3 de juliol, l’ANC ha plantejat a les seves bases una consulta sobre el posicionament que havia de prendre l’entitat de cara a les eleccions espanyoles, seguint el Full de ruta aprovat el passat mes de maig. Els socis que hi han participat han optat per no promoure el posicionament actiu de l’entitat en favor de l’abstenció activa i el vot nul polític durant la campanya.

Han votat 3.773 socis

La pregunta formulada als socis ha estat clara i directa: 'Estàs d’acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l’Assemblea promogui l’abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d’Octubre?'

Els resultats definitius són els següents:

Sí: 1.459 (38,67%)

No: 2.253 (59,71%)

Blanc: 61 (1,62%)

L’ANC es felicita «pel debat constructiu i l’exercici de la democràcia interna que caracteritza l’entitat» i es mantindrà neutra respecte a l’opció electoral a les eleccions espanyoles «tot continuant amb fermesa la confrontació amb l’Estat espanyol».