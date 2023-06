Comunicat del Moviment Feminista de Mallorca en rebuig al pacte PP-VOX: «És un govern que ens posa en risc a totes»

El Moviment Feminista de Mallorca, coordinadora d'associacions i feministes del territori, ha emès un comunicat per deixar constància del seu rebuig absolut davant el pacte PP-Vox signat aquest dijous pel Govern.

Denuncien que en el document que s'ha fet públic no s'esmenta ni una sola vegada el concepte de «violència de gènere, que han diluït sota l'epígraf de violència intrafamiliar». Han repetit que la violència de gènere és un tipus de violència específica que s'exerceix sobre la dona pel fet de ser-ho, i que suposa l'expressió més brutal i evident de la desigualtat que existeix entre homes i dones en societats patriarcals. Així consta a la llei 1/2004 de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

«Amb les dades sobre violència masclista i sexual que tenim sobre la taula, no reconèixer el caràcter estructural de la violència que patim les dones a diari és contribuir a reforçar-la i a perpetuar-la. No s'entén que algú amb dos dits de front pugui negar que 22 dones assassinades per les seves parelles o ex-parelles en 2023 i més de 1200 des de 2003 sigui un problema social de dimensions enormes. Si no reconeixen el problema és impossible que li posin remei».

«La desigualtat per raó de sexe no és ni fantasia ni ideologia, sinó realitat contrastable i

documentada per nombrosos organismes nacionals i internacionals. Basta mirar la realitat de manera honesta per veure que no són curolles, que la desigualtat existeix i que sense polítiques específiques no aconseguirem fer-li front».

«Una de les eines més valuoses per combatre aquesta desigualtat, per qüestionar els

estereotips i fer més lliures els nostres infants és la coeducació. Educar en valors que afavoreixin la convivència no és adoctrinament, és incentivar en els nins i nines la tolerància i el respecte a tot allò que és diferent».

En relació amb la penjada de la bandera LGTBI per commemorar l'Orgull, des de MFM han assegurat que «el col·lectiu LGTBI ha patit aquests dies un atac frontal per part de la màxima institució política de les Illes Balears i els expressam la nostra solidaritat. Una societat democràtica no es pot permetre que des del poder es fomentin discursos que agreugin la discriminació que pateixen les persones LGTBI. És una qüestió de drets i tothom n'ha de tenir a l'hora de viure com vulgui i de formar –o no- la família que vulgui. El model de família tradicional no és l'únic i no estam disposades a fer passes enrere en el reconeixement d'altres tipus de famílies».

Han subratllat que aquest pacte signat entre PP i Vox «trenca consensos socials que ha costat anys aconseguir i suposa un retrocés greu en drets socials i en tots els àmbits. Ens preocupa especialment el retrocés en polítiques que cerquen pal·liar la desigualtat entre homes i dones. Creim, a més, que el PP de Prohens ha cedit amb sospitosa facilitat a les exigències de Vox i que ha donat l'esquena a les dones de Mallorca. Governarà en solitari, però amb un full de ruta fixat per l'extrema dreta, quin gran negoci», han lamentat des de la coordinadora.

Han acabat ressaltant que «des del Moviment Feminista de Mallorca no quedarem de mans plegades davant un govern que ens posa en risc a totes. Toca organitzar-se perquè venen anys durs. Ens trobarem als carrers, lluitant i reivindicant els drets de totes».

Han aprofitat per convocar el pròxim dijous dia 6 de juliol a les 20 hores al Parc de les

Estacions «per celebrar el primer aquelarre feminista i fer-nos sentir fortes, juntes i dempeus».