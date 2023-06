Òmnium, Jovent Republicà i SEPC presenten un recurs d’empara al TC per vulneració de drets fonamentals

Òmnium Cultural, Jovent Republicà i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional per la vulneració de drets fonamentals a l’associacionisme català. Les organitzacions fan aquest pas després que l’Audiència Nacional espanyola desestimés un requeriment presentat a la sala contenciosa administrativa d’aquest tribunal, que exigia al Ministeri de l’Interior que deixés d’interferir i atemptar contra l’activitat associativa amb l’ús de mecanismes injustificats i al marge de la legalitat, com Pegasus, a través d’infiltracions policials o de la captació de confidents, etc.

«Les pràctiques del ministre de l’Interior contra el moviment independentista no poden quedar impunes, arribarem fins on calgui per desemmascarar el joc brut de l’Estat i batallarem per aconseguir una condemna», ha afirmat Antich, que davant la negativa de la judicatura espanyola de donar empara legal a les organitzacions i associacions democràtiques que han estat víctimes de la vulneració de drets fonamentals per part del ministeri de l’Interior, ha afegit que Òmnium Cultural, Jovent Republicà i SEPC recorreran al Tribunal Europeu de Drets Humans un cop esgotada la via al Tribunal Constitucional.

«Les organitzacions de la societat civil juguen un paper essencial en la promoció i la defensa de la pluralitat democràtica i per la defensa dels drets humans», justifica el recurs d’empara presentat al Constitucional. En canvi i segons al·lega el mateix recurs, el Ministeri de l’Interior «vulnera el dret fonamental a la lliure associació, sense cap mecanisme de control ni fiscalització per part del sistema legal espanyol, tot i que la persecució a activistes vinculats a l’independentisme català no estan justificats per mecanismes legals i no són proporcionals ni necessaris en una societat democràtica». «La monitorització i espionatge d’Interior al moviment independentista català i concretament a les seves organitzacions juvenils en un clar acte de criminalització policial, impacta directament contra els drets fonamentals de la societat civil», assegura el text presentat.

«Som davant una campanya de la por per atemorir la militància independentista i per això, la millor resposta a la guerra bruta de l’Estat és tornar a demostrar la força del moviment independentista», ha puntualitzat Antich.