Xavier Antich: «La societat civil dels Països Catalans té una responsabilitat vital, ser el principal dic de contenció de l’extrema dreta»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat, durant la vigília de Sant Joan, que la Flama del Canigó és «testimoni de l’anhel d’un poble històricament negat, que ha hagut d’inventar-se, perseverant, per afirmar-se i sobreviure» i ha remarcat que «si vol viure en plenitud ha de mantenir la lluita».

Antich ho ha dit en el tradicional acte d’entrega de la Flama del Canigó al Parlament de Catalunya on, el foc que agermana els Països Catalans, ha estat rebut per la presidenta de la cambra, Anna Erra, que ha agraït la tasca dels voluntaris i dels equips de foc que fan arribar la flama arreu, pel president de la Generalitat, Pere Aragonès i per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. En la seva intervenció, Antich també ha fet referència a la situació política actual i ha assegurat que «la societat civil dels Països Catalans té avui una responsabilitat vital: ser el principal dic de contenció de l’extrema dreta», ja que aquesta «ha deixat de ser una amenaça i ataca obertament els drets humans des dels governs i les institucions dels Països Catalans». Per aquest motiu, Antich ha fet una crida a les entitats de la societat civil i a la ciutadania compromesa dels Països Catalans «a organitzar-se a cada comarca i cada racó del país, per fer front a totes les cares de l’extrema dreta. Amb la força inapel·lable de la lluita democràtica i el poder de la cultura».

A l’acte també hi han assistit els membres de la mesa del Parlament de Catalunya, la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, i la vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear, Catalina Babiloni.

Seguidament, s’ha projectat la lectura del manifest d’enguany, escrit per Lluís Puig i Gordi, diputat del Parlament i exiliat que, en format telemàtic, ha fet arribar les seves paraules. Un manifest que constata que “la festa de Sant Joan ens relliga amb tota la Mediterrània, símbol d’una cultura que no separa, sinó que ens agermana” però, afegeix “malgrat que ara aquesta mar sigui la tomba de tantes persones que escapen de drames i misèries, a la recerca de la llibertat”. En el seu missatge, Puig i Gordi ha fet palès el seu desig “que aquest foc cremi tot allò que és vell, corcat i caducat, ja que de les seves cendres podrà renéixer tot allò nou que desitgem com a poble”.

Acte seguit, s’ha procedit a la tradicional encesa de quinqués amb la flama, davant de la porta de la institució.

La Flama arriba a més de 3.000 punts

La Flama del Canigó, que encén les fogueres de la revetlla de Sant Joan i que, arriba al Parlament des del 1980 -any que es va restablir la institució-, també ha arribat a més de 3.000 punts dels Països Catalans. Prèviament, durant la nit del 22 al 23 de juny, la Flama ha estat regenerada al cim del Canigó i des de la matinada d’avui, centenars d’equips de foc han iniciat les rutes que l’escampen per tot el país. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.