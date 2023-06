Reciprocitat ara! diu que la seva reivindicació és «més necessària que mai» i critica la inacció en els darrers vuit anys

La campanya Reciprocitat ara! -que defensa l'intercanvi dels senyals dels mitjans de comunicació públics del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears- assegura que aquesta reciprocitat és ara «més necessària que mai», al mateix temps que lamenta que els governs que han estat al capdavant d'aquests territoris durant els últims vuit anys no han estat capaços de dur-la a terme. «És un despropòsit que hauria d'avergonyir per sempre els màxims responsables polítics».

Els impulsors de la campanya critiquen que els «vuit anys amb majories polítiques progressistes» al País Valencià i les Balears i 'sobiranistes' a Catalunya «no han estat capaços de normalitzar la reciprocitat de les ràdios i televisions públiques dels tres territoris, malgrat fer declaracions a favor, mostrar bones intencions, aprovar proposicions no de llei o nomenar comissions d'estudi».

«La incapacitat manifesta s'ha mostrat com una careta per a emmascarar la nul·la voluntat política de dotar-nos d'una eina poderosa per a la normalització de la nostra llengua comuna catalanovalenciana i de garantir els drets lingüístics de més de catorze milions de ciutadans i ciutadanes», lamenten.

Els impulsors de la campanya asseguren que «persistiran» en ella, dirigida ara als nous governs que aquests dies s'estan conformant i dels quals, «pels seus antecedents i declaracions, fan que tenguem poques esperances».

En aquest sentit, avancen que reinventaran la campanya i ampliaran la seva presència en el carrer. «Ara més que mai, hem d'exercir la propietat col·lectiva i democràtica de l'espai públic, i nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats, aportarem la nostra presència reivindicativa», recalquen.

I conclouen: «Valorem aquesta fi d'etapa i començament de la següent de manera agredolça. Agra, perquè el sistema de partits polítics actual ha mostrat les seues limitacions per a respondre les necessitats populars i la gravetat de la situació lingüística. Dolç, perquè hem comprovat cada dia com, de manera natural, més i més persones assumeixen, amb total normalitat, la unitat de la nostra llengua».