[VÍDEO] Organitzen un acte per a reflexionar sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea

La Plataforma per la Llengua organitza un acte per a reflexionar sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea (UE). Serà dimarts, 27 de juny, a les 19 h a l'Espai Línia de Barcelona (c. Girona, 52) però també es podrà seguir en directe mitjançant aquest enllaç.

Amb el títol 'El català, 25a llengua oficial de la UE', es parlarà sobre què suposa que el català no sigui oficial a la Unió Europea i la importància de fer força en favor d'aquesta causa, ara que l'Estat espanyol tendrà la presidència rotatòria de la UE.

Hi intervendran la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana; Antoni Bassas, periodista amb llarga trajectòria en política internacional; Narcís Mir, jurista i responsable de seguiment normatiu en afers de la Unió Europea de la Generalitat, i Halldor Mar, katalonski i cantautor que parlarà del cas concret de la situació de la llengua islandesa a la Unió Europea. Magda Gregori, periodista, conduirà l’acte.