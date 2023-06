L'ANC presenta el Nou Embat, la Llista Cívica, el Pacte Nacional, noves mobilitzacions i la camiseta de l’11-S

L'Assemblea ha celebrat l’acte polític de l’Assemblea General a Girona per presentar el Full de ruta 2023-2024, on s’han destacat les novetats sobre la Llista Cívica i el Pacte Nacional, i s'han anunciat noves mobilitzacions previstes per la presidència espanyola de la UE. També s'ha presentat el lema i la camiseta de l'11 de setembre: 'Via Fora!', que crida a la mobilització i la defensa de la nació.

Aquest diumenge, 18 de juny, l'Assemblea ha realitzat un acte polític a l'Auditori de Girona per presentar el Full de ruta 2023-2024, sota el lema 'Comença el nou embat per la independència'. L’acte ha marcat la cloenda pública de l'Assemblea General Ordinària (AGO) que va tenir lloc al maig passat. Durant l'esdeveniment, s’ha fet un repàs de les accions i campanyes més rellevants que s'han fet durant el primer any de mandat del Secretariat Nacional de l'Assemblea.

Els diferents membres de l’òrgan directiu han tingut l'oportunitat d'explicar les seves tasques i avenços, destacant la recuperació de la mobilització als carrers, el desenvolupament de la Llista Cívica i la culminació del Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista. Josep Lluís Rodríguez, coordinador de la Comissió d'Incidència Política de l'Assemblea, ha estat l'encarregat de parlar sobre el Pacte Nacional. Ha destacat que el text de la proposta del Pacte s’enviarà la setmana vinent a les entitats participants a la Conferència Nacional celebrada al març passat.

Rodríguez ha recordat que el Pacte «també està obert a totes les entitats del País que tenen com a objectiu comú la independència de Catalunya» i ha animat totes les entitats a adherir-s'hi, fent un exercici de generositat i responsabilitat cap a les centenars de milers de persones que desitgen veure Catalunya com un país lliure.

La vicepresidenta Núria Marín Casas ha avançat nous detalls sobre la Llista Cívica que l'entitat impulsarà de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest projecte ja ha estat aprovat dues vegades pels socis de l'Assemblea a través del Full de ruta i serà sotmès a ratificació per les bases a finals d'aquest any. Marín ha recordat que «La forma efímera d'agrupació d'electors respon a la finalitat única de fer la independència» i estarà lligada a la constitució d'un grup promotor, mecanismes democràtics per a l'elaboració de la llista, l'establiment d'un codi ètic i la formació d'un moviment de participació i voluntariat per fer-ho possible.

Davant d'una gran assistència, la presidenta Dolors Feliu ha destacat el paper essencial que tindrà l'Assemblea en el nou embat independentista, reafirmant el seu compromís amb la lluita per la independència de Catalunya.

Feliu ha avançat que l’entitat farà una crida a sortir al carrer per les mobilitzacions previstes durant la presidència espanyola de la Unió Europea. La presidenta ha remarcat la desfeta electoral dels partits polítics independentistes en les eleccions municipals del maig i ha fixat la mirada en les properes eleccions espanyoles. D’acord amb el Full de ruta aprovat, davant de la incapacitat dels partits independentistes per formar un front comú de bloqueig a Madrid, l'entitat s'ha compromès a convocar una consulta als socis la primera setmana de juliol per decidir si advocarà pel vot nul polític i l'abstenció activa.

Feliu ha remarcat: «Les corts espanyoles són un òrgan d'aïllament i control de la voluntat catalana, escanyant econòmicament i negant el dret a l'autodeterminació de manera majoritària per minoritzar Catalunya. No els farem el joc.»

Dolors Feliu també ha presentat en primícia el lema i la camiseta de l'11 de setembre d'aquest any: 'Via Fora!'. La camiseta adopta els colors blau i daurat de la bandera europea, reivindicant la voluntat de Catalunya de convertir-se en un nou estat membre de la Unió mentre denuncia l'Estat espanyol en el moment en què ocuparà la presidència rotatòria del Consell d'Europa.

Feliu ha exclamat: «Que els estats europeus i tota la UE sàpiguen que Europa no serà realment democràtica fins que Catalunya pugui exercir amb llibertat el seu dret com a nació a autodeterminar-se!».

La camiseta estarà disponible a la venda al web de l'Assemblea a partir de dilluns, 19 de juny.

'Via Fora!' és un lema medieval català que crida a sortir al carrer a defensar el país i lluitar per les seves llibertats. Aquest lema es torna a invocar per fer una crida a la mobilització, la lluita activa no violenta, i amb les eines de la democràcia aconseguir sortir al carrer per defensar-nos i vèncer.

L'acte ha comptat amb la presència del nou batle independentista de Girona, Lluc Salellas, i de més d'una vintena d'entitats, entre les quals el Consell de la República, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, la Intersindical, la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i Meridiana Resisteix, entre d'altres.