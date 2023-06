L'AELC mostra el seu «rebuig més absolut» als pactes de govern entre el PP i VOX als Països Catalans

La Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), reunida a València, ha expressat aquest dissabte el «rebuig més absolut» als pactes de govern que la dreta i l'extrema dreta han acordat en institucions d'arreu dels Països Catalans. «L'entesa entre PP i VOX fa viable una agenda compartida de caràcter marcadament ultranacionalista i supremacista espanyol, amb uns propòsits lingüicides explícits», ha assegurat l'entitat.

En aquest sentit, l'AELC ha considerat que la cessió de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana a VOX i la Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca a una persona declaradament secessionista lingüística, «és una notícia nefasta per a la llengua i la cultura catalanes, així com per al conjunt de professionals de la literatura en català».

Des de l'AELC defensaran «amb tota la força i la dignitat que es mereix una literatura escrita en una llengua amb deu milions de parlants potencials, residents a quatre estats d'Europa, i amb una tradició secular i d'excel·lència que va de Ramon Llull a Ausiàs March, d'Isabel de Villena a Jacint Verdaguer, de Joan Fuster a Maria Mercè Marçal, de Mercè Rodoreda a Joan Alcover».

Segons l'AELC en el món del segle XXI «no hi hauria d'haver espai per al supremacisme lingüístic ni per a la minorització de cap llengua o expressió cultural». «Qualsevol iniciativa institucional que atempti contra la nostra integritat com a poble o contra els nostres drets com a catalanoparlants serà contestada amb fermesa per l'AELC», ha sentenciat l'entitat.