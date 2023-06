Crítiques al festival 'Mediterránea' per cancel·lar unilateralment l'actuació dels Antònia Font

El grup mallorquí Antònia Font ha denunciat aquest dimarts que el festival 'Mediterránea' de Gandia (la Safor) els ha cancel·lat unilateralment l’actuació prevista per al dia 18 d’agost.

En una publicació a Twitter han explicat: «La nostra actuació al festival mediterranea prevista per dia 18 d’agost ha estat cancel·lada segons es pot llegir al post d’Instagram del festival. Les causes d’aquesta cancel·lació són alienes al grup i la decisió l’han pres de forma unilateral. Lamentam aquest fet».

A la publicació del festival, l’organització no dona cap motiu per a la cancel·lació d'Antònia Font: «La nostra darrera incorporació al cartell ve acompanyada d'una baixa, i és que lamentem comunicar que Antònia Font no podrà estar amb nosaltres al festival. Sentim les molèsties ocasionades i us esperem a Gandia».

Aquest avís, mitjançant Instagram, ha estat contestat per nombrosos seguidors d'Antònia Font, que havien comprat l'entrada al festival per a veure el grup mallorquí.