L'associació Homes Transitant expressa el seu suport a la tasca pedagògica de l'IES Porreres

L'associació civil Homes Transitant s'ha posicionat en suport de l'IES Porreres i el seu professorat davant de la denúncia feta pública per Abogados Cristianos, referent a la tasca pedagògica de la lectura de la novel·la gràfica El azul es un color cálido.

L'entitat, compromesa amb la construcció d'una societat on els rols de gènere i sexuals siguin superats, ha expressat que el seu suport es basa «en la convicció que aquesta tasca és urgent i absolutament imprescindible en l'àmbit del sistema educatiu. Considerem essencial posar a l'abast de l'alumnat eines que, des d'una perspectiva crítica, promoguin un ampli coneixement de la realitat, especialment en l'àmbit de l'educació afectivosexual».

«Entenem i ens comprometem a avançar tant a casa com a l'escola i al carrer, amb la tasca d'acompanyar sobretot els més joves en el seu camí cap a una comprensió oberta i adequada, en funció de la seva edat i nivell educatiu, dels aspectes positius del món emocional i relacional. Aquesta és una etapa on es descobreixen i aflora tota la vivència de la vida afectiva i sexual, que és crucial per al seu desenvolupament integral», han afegit des de l'associació.

Des d'Homes Transitant han explicat que estenen el suport a tots els equips docents compromesos amb la coeducació i l'acompanyament de l'alumnat i les famílies: «les generacions més joves han de créixer en llibertat i amb plena consciència crítica, discernint sense reserves i allunyats dels aprenentatges nocius i la toxicitat de la pornografia».