L'OCB lliura els guardons de l'edició d'enguany dels Premis Sambori de narrativa juvenil

L’Obra Cultural Balear ha lliurat aquest dimecres els Premis Sambori OCB 2023 de narrativa. Els premis tenen per objectiu incentivar la creativitat artística i imaginativa dels joves i reforçar els camins per a la normalització lingüística del català i del seu ús social i cultural.

La vicepresidenta de l'OCB, Lena Serra, ha agraït la feina i la implicació dels mestres i professors que han animat els seus alumnes a participar en els Premis Sambori OCB 2023. A més, com a novetat, enguany, els tres finalistes de cada categoria guanyen un cap de setmana a Port Aventura.

En la categoria de 3r Cicle de Primària, el primer premi ha estat per Bru López Vila, el segon per Aroa Moreno Díaz i el tercer per Júlia Cabeza Roig. En la categoria de 1r i 2n d’ESO i FP Bàsica, el primer premi és per Adrian Font Colom, el segon per Ysati Varrà i el tercer per Kiara Pezzolano Picazo. Seguidament, en la categoria de 3r i 4t d’ESO, el primer premi és per Pau Blanco Pintor i el segon és per Marcè Vicens Galmés.

En la categoria de Batxillerat i Cicles Formatius, el primer premi és per Núria Muñoz Servera, el segon per Roger Juan Torrents i el tercer per Sofian Bendaho Caballero. Finalment, en la categoria de Formació de persones adultes i EOI, la guardonada ha estat Rosa Ciurana Moncusí. Així mateix, en la categoria de Necessitats específiques de suport educatiu, la guardonada ha estat Mariona Orell Canyelles.