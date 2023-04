Les Illes Balears defensen els estudis de filologia catalana davant l'atac del Govern espanyol

El Ministeri espanyol d’Universitats ha presentat un projecte de reial decret pel qual s’estableixen els àmbits de coneixement als efectes de l’adscripció dels llocs de treball del professorat universitari. Aquest text, que pretén reduir els àmbits d’estudi, no recull la filologia catalana com a àmbit, que hauria de quedar inclosa dins el de llengües modernes o el de filologia hispànica.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Secretaria d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, hi ha presentat al·legacions per a defensar el manteniment de la filologia catalana com a àrea específica i la impossibilitat de ser considerada ni com a filologia hispànica, que es refereix a la llengua castellana, ni com a llengua moderna, que inclou les llengües estrangeres.

D’altra banda, el Ministeri d’Universitats també ha tret a exposició pública un segon projecte de reial decret que regula un mínim de 35 professors per departament, fet que generaria dificultats a tots els departaments de filologia catalana, que no tenen aquestes dimensions. Les al·legacions del Govern proposen que els mínims de professors dels departaments universitaris es regeixin segons els estatuts de cada universitat d’acord amb les dimensions que hi corresponguin.

L’aprovació dels dos reials decrets amb la redacció proposada pel Ministeri «suposaria, per una banda, que els estudis de filologia catalana quedassin diluïts i perdessin entitat i, per una altra, la desaparició dels departaments de Filologia Catalana. Ambdós aspectes afectarien la continuïtat dels estudis».

Catalunya també presentarà al·legacions

El conseller d'Investigació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, ha assegurat que el Govern presentarà aquest divendres al·legacions contra els dos projectes de reial decret del Ministeri d'Universitats perquè «afecten severament la continuïtat i la visibilitat dels estudis de Filologia Catalana».

S'ha referit així en declaracions als mitjans al projecte de reial decret pel qual s'estableixen els àmbits de coneixement a l'efecte de l'adscripció dels llocs de treball del professorat universitari i el projecte de reial decret pel qual es regula la organització dels departaments universitaris.

Nadal ha considerat «inacceptable» el plantejament del Govern espanyol i que no reculli l'especificitat i la singularitat de la llengua catalana en l'àmbit dels estudis universitaris, i ha remarcat que l'estatus de la Filologia Catalana a les universitats ha de ser «estable i visible».

El conseller ha assenyalat que qualsevol iniciativa que tracti «d'invisibilitzar, amagar o fer desaparèixer» la Filologia Catalana tendrà l'oposició de la Generalitat.

Pel que fa a l'organització dels departaments universitaris, el projecte de decret estableix una dimensió mínima de 35 professors, ha considerat que cal «excepcionar» aquesta mesura ja que hi ha pocs departaments de Filologia Catalana d'aquesta dimensió.

Nadal ha considerat que aquests projectes de reial decret estatal són «una reculada històrica inacceptable» que la Generalitat de Catalunya combatrà, i ha reivindicat la tradició acadèmica dels estudis de Filologia Catalana.