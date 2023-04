Antònia Font, Premi Especial 10 anys ARA Balears

L'ARA Balears ha celebrat aquest dijous el desè aniversari al museu Es Baluard de Palma. El mitjà de comunicació en català ha aprofitat l'ocasió per a reprendre el lliurament dels premis ARA Balears, després d’una pausa de tres anys a causa de la pandèmia.

Amb aquests guardons, l'ARA Balears ret homenatge a «persones i entitats que contribuiexen amb la seva feina a millorar el nostre país, que és també l’objectiu de l’ARA Balears», han explicat. I ho fan en àmbits essencials com l’educació, la cultura, l’acció social i l’economia.

Amb motiu de la celebració, la directora de l’ARA Balears, Cristina Ros, ha dit: «Amb la creença ferma que el periodisme és una eina per millorar la societat -tot i que també pot empitjorar-la-, l’ARA Balears va néixer, ara fa deu anys, precisament amb el compromís de contribuir a fer millor el nostre país a través de la informació. Amb uns principis clars d’aposta per l’educació pública i de qualitat, pel respecte al territori i al medi, per la sostenibilitat, per una major justícia social, pel feminisme, per la cultura i per la llengua pròpia, hem posat en valor aquests principis, n’hem informat i hem alertat cada vegada que els hem vist perillar. Per això serveix el periodisme, per obrir els ulls anticipadament a temes que esdevindran vitals. Avui no dubtam que d’aquests principis que ens vàrem marcar com a prioritaris depén el nostre futur com a país. Per això, hi continuarem atents i ho contarem. En català, naturalment».

A més dels guardons que es lliuren anualment, enguany, amb motiu del desè aniversari, s'ha atorgat el Premi Especial ARA Balears. El mitjà ha concedit aquest reconeixement extraordinari al grup Antònia Font.

Guardonats

Premi Bartomeu Picornell d'Educació

El CEIP Norai del Port d'Alcúdia ha estat el guanyador del Premi Bartomeu Picornell d'Educació. El jurat del guardó ha reconegut la solidesa de la seva proposta educativa, que desenvolupa des del 1986. També ha valorat la qualitat dels seus programes, els quals reflecteixen un sentit molt complet de l'ensenyament, i la capacitat de generar propostes a l'avantguarda de l'educació. Norai és una escola compromesa amb el seu entorn, que fomenta aquest compromís i l'insereix en la normalitat de la comunitat educativa.

Enguany, el jurat del Premi Bartomeu Picornell també ha atorgat una menció especial al projecte La forma dels somnis per la seva capacitat d'innovar. Aquesta iniciativa sorgeix de l'àmbit educatiu i aconsegueix espais de col·laboració amb col·lectius diversos: els estudiants de grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UIB, usuaris i professionals de l'Àrea de Salut Mental Comarca de Tramuntana i de l'associació La Nostra Veu. El jurat n'ha reconegut la interdisciplinarietat i la capacitat de donar un sentit nou als estudis de llengua i literatura catalanes.

Premi Toni Catany de Cultura

El Formentera Fotogràfica ha estat guardonat amb el Premi Toni Catany de Cultura per haver posat en marxa i consolidat un festival que ha esdevingut un referent de la fotografia. El jurat ha valorat la seva capacitat per reunir, donar veu i difusió a un nombre molt significatiu de fotògrafs, entre els més rellevants de la contemporaneïtat.

A més, s’ha valorat que el festival ha posat el focus en un escenari com Formentera, i l'ha entès com a paisatge per a la cultura. En un moment en què està en dubte la seva continuïtat, el jurat ha recalcat la feina feta durant els seus deu anys d'existència i ha remarcat la necessitat d'iniciatives culturals com aquesta, que serveixin de referent i model.

Premi a la Iniciativa Econòmica

El Premi ARA Balears a la Iniciativa Econòmica és per a la Fundació Deixalles. Així ho ha decidit el jurat, que ha destacat la feina de l'entitat per fomentar l'economia social i tirar endavant una iniciativa que obre vies a un model econòmic diferent del predominant a les Illes. Així mateix, s'ha reconegut la dedicació en la reutilització i reducció dels residus. El jurat també ha valorat la tasca d'inserció sociolaboral de les persones que hi treballen i la contribució a l'augment de la consciència ciutadana.

Premi a l'Acció Social

Per ser un referent de la cooperació internacional des de les Balears; per una actitud positiva i crítica alhora, mantinguda amb extraordinària constància els darrers 35 anys i reflectida en una tasca encomiable de difusió de la causa del poble sahrauí: per aquestes i altres accions, el jurat ha atorgat el Premi ARA Balears a l'Acció Social a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. Amb tot, s'ha valorat també la capacitat de sensibilització d'aquesta entitat a la societat balear. Gràcies a la seva feina, Amics del Poble Sahrauí s'ha convertit en un referent de solidaritat envers un poble que pateix una immensa injustícia i una flagrant vulneració de drets des de fa gairebé mig segle.

Premi Especial 10 anys ARA Balears

El Consell Editorial de l'ARA Balears ha aprovat per unanimitat reconéixer Antònia Font amb el Premi Especial 10 anys. Aquesta distinció, que només s'entrega amb motiu del desè aniversari del diari, reconeix que el grup mallorquí, a través de la seva música i les lletres, ha posat a l'abast de la societat valors que des de l'ARA Balears comparteixen i defensen.

Antònia Font reflecteix una manera molt positiva de mirar la vida. Aquest grup és capaç d'engrescar generacions diferents (dels avis als nets) i sensibilitats molt diverses. La seva música també ha contribuït a l'estimació del territori i el medi ambient. A més, canta a l'amor i a les relacions entre persones sense masclismes i du el català de Mallorca a l'àmbit de la normalitat. Per tot això, i per saber observar la vida i fer-ne poesia, es considera que el grup mallorquí és mereixedor d'aquest guardó especial.

Júlia Colom i Martin Leiton han estat els encarregats de posar música a la festa de l’ARA Balears. L'artista mallorquina ha interpretat cançons del seu nou disc, ‘Miramar’, que es publicarà aquest 29 d'abril.