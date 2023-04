Xavier Antich: «El jovent format i organitzat és el principal mur antifeixista que tenim»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat: «Sabem que el jovent format i organitzat és el principal mur antifeixista que tenim». En aquest sentit, el president de l’entitat, ha afirmat que «de la memòria d’en Guillem n’hem fet una lliçó permanent de vida. La lluita continua».

Antich ho ha dit durant la cloenda de la jornada formativa 'Estratègies davant l’amenaça de l’extrema dreta' organitzada aquest dissabte a València per Acció Cultural del País Valencià i l’Escola de Formació Guillem Agulló d’Òmnium Cultural, coincidint amb els 30 anys de l’assassinat de Guillem Agulló i de la Diada del País Valencià.

L’obertura ha anat a càrrec de Joves d’Acció i de Betlem Agulló, germana de Guillem, qui ha recordat que «la mort de Guillem va servir i serveix d’ensenyament per a les generacions que hem vingut i vindran després. El seu assassinat ens ha mostrat totes les vessants del feixisme i ens alerta del poder d’un Estat repressor». La jornada ha comptat amb una taula rodona amb la participació d’Anna López, politòloga especialitzada en l’extrema dreta, i Miquel Ramos, periodista i investigador especialitzat en extrema dreta, delictes d’odi i moviments socials, moderats per Gemma Martínez Pastor, col·laboradora de La Directa País Valencià. El doctor en història Carles X. Senso, autor del llibre Feixisme mainstream, ha estat l’encarregat de desenvolupar la ponència ‘L’era de la polarització: les xarxes socials i l’extrema dreta’ i el matí ha continuat amb una taula rodona de diferents iniciatives de la societat civil per a fer front a l’extrema dreta, com l’Obrera Sabadell o La Fènix de Universitat Popular de València, entre d’altres, moderada per Joves d’Acció Cultural del País Valencià.

En el marc de les celebracions de la Diada del 25 d’abril, el president d’Òmnium, Xavier Antich, també va participar a la manifestació Horitzó País Valencià, juntament amb Joan Miralles, president d’Obra Cultural Balear, i Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, organitzadora de la marxa, i presidenta alhora de la Federació Llull, la unió d’Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i ACPV, les tres principals entitats culturals dels Països Catalans.