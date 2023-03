L'IMAS presenta el llibre 'Edatisme' per visibilitzar «la tercera causa de discriminació al món»

Seguint la iniciativa de l'Observatori de Persones Majors, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha presentat aquest dijous el llibre 'Edatisme', creat per l'il·lustrador Javier Royo. Aquesta obra va dirigida a tots els públics i explica la discriminació contra les persones a causa de l'edat d'una manera molt visual, didàctica i en clau d'humor.

El llibre presenta dades, reflexions i mostra escenes quotidianes en les quals qualsevol persona es pot haver vist involucrada en algun moment de la seva vida.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, acompanyada pel vicepresident Jaume Tortella, ha inaugurat l'acte de presentació del llibre. L'esdeveniment ha comptat amb dues taules rodones en les quals s'ha aprofundit en aspectes que envolten l'edatisme, reptes a assolir, testimonis i anàlisi de les vies per erradicar-lo.

«Hem d'obrir els ulls a una realitat amb la qual convivim sense adonar-nos, una realitat que ens preocupa, que malauradament s'ha consolidat com la tercera causa de discriminació al món, després del racisme i el sexisme, i que podem canviar entre tots», ha dit la presidenta de l'IMAS.

Alonso ha afegit que «hem de fer feina per donar protagonisme a les persones majors perquè són un valor incalculable de la nostra societat i aporten, entre altres coses, seny, valentia, experiència i saviesa. L'envelliment s'ha d'enfocar com un èxit social, no com un problema».

La directora insular d'Atenció Sociosanitària, Elsa Herranz, ha posat en relleu la importància de donar a conèixer aquest tipus de discriminació: «Hem d'incorporar l'edatisme a totes les esferes socials perquè tothom sigui capaç de detectar aquest tipus de comportament i corregir-lo; el respecte i la comprensió col·lectiva davant l'envelliment és un dret».

Durant el seu torn, la responsable de l'Observatori de les Persones Majors, Marián Vàzquez, ha subratllat l'edatisme «es manifesta de forma habitual com a infantilització, despersonalització i deshumanització».