Plataforma per la Llengua: «Qui menysté els drets dels usuaris i mostra falta d'empatia no hauria de prestar serveis a l'administració»

«La Generalitat de Catalunya no pot tolerar declaracions catalanòfobes i actes de supremacisme lingüístic greus com el que es permet fer aquesta treballadora del Vall d'Hebron». Així de contundent s'ha mostrat la Plataforma per la Llengua davant el vídeo catalanòfob d'una infermera d'aquest hospital de Barcelona.

Cal recordar que, al vídeo, que s'ha fet viral, la infermera es queixa que, per a opositar a una plaça d'infermeria a Catalunya, calgui acreditar el nivell C1 de català: «Per a treure’ns les putes oposicions, ens demanen el puto C1 de català».

Al vídeo, explica que ella és de Cadis i les companyes que també surten al vídeo de Granada i Sant Sebastià. La infermera basca sorpèn les altres companyes perquè sí que s'ha apuntat per a treure's el nivell de llengua necessari i inclús parla en català per a demostrar que en sap. Aleshores, la infermera que grava el vídeo li recrimina «m’estàs desmuntant el vídeo».

«Es treurà el C1 de català ma mare, perquè jo no me'l treuré», insisteix la infermera que enregistra el vídeo. A més, li incomoda que la seva companya parli en llengua catalana i li etziba: «Pots parar de parlar en català? Per favor i gràcies».

Sobre aquest vídeo, s'hi ha pronunciat el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, qui ha anunciat que obriran un expedient perquè «declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública. Des del centre fins al departament arribarem fins al fons de la qüestió. Obrim un expedient. El sistema sanitari ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya, en això treballem cada dia».

Després d'aquest anunci, la Plataforma per la Llengua ha demanat ser part en l'expedient sancionador anunciat pel conseller: «En denunciarem la falta de professionalitat i que qüestioni els drets lingüístics dels parlants en la jornada laboral. Qui menysté els drets dels usuaris i mostra aquesta falta d'empatia no hauria de prestar serveis a l'administració, especialment en l'àmbit sanitari».

A més, l'entitat ha recordat que l'acreditació de suficiència (C1) en català serveix «no només per a garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants sinó també perquè el català pugui ser la llengua de les relacions internes de la pròpia administració».

Finalment, la Plataforma ha agraït «els sanitaris que provenen d'altres llocs del món i presten serveis a la salut pública amb respecte cap als drets lingüístics dels catalanoparlants. Reforcen, a més, les bones pràctiques que promouen organismes internacionals».