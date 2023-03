Plataforma per la Llengua clama a «enfortir les col·laboracions a tots nivells» arreu dels Països Catalans

El Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua es va reunir dilluns 20 de febrer per analitzar el moment actual pel qual passa la llengua als territoris de parla catalana i en els diversos àmbits professionals i marcar així les prioritats de l'ONG del català. A la reunió de l'òrgan assessor hi van participar una llarga llista de personalitats culturals i referents professionals.

Entre les prioritats transversals que s'han fixat pels mesos vinents, destaca l'àmbit jurídic i legislatiu, abordat des d'una perspectiva àmplia. Això passa per, segons explica l'ONG, «des d'exigir el compliment de les lleis, reglaments o clàusules ja existents a favor del català -des de l'escola a l'administració pública, passant pel món socioeconòmic-, fins a incidir de manera decidida en la nova legislació que es tramiti, a més d'assegurar la cobertura jurídica, l'assessorament i el suport a l'exercici dels drets lingüístics».

Plataforma per la Llengua també ha evidenciat la necessitat «d'enfortir les col·laboracions a tots nivells entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, vigoritzant també els projectes conjunts amb la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l'Alguer; així com consolidar la intensa tasca que ja es du a terme en l'àmbit internacional».