Destapen missatges de la Policia espanyola i el Ministeri d'Interior en què conspiren contra l’independentisme i Podemos

El diari El País ha destapat aquest dimarts centenars de missatges a través de WhatsApp que es varen intercanviar entre el 2015 i el 2019 el número dos del Ministeri d'Interior, Francisco Martínez, secretari d'Estat de Seguretat, i el màxim cap policial, Eugenio Pino, que revelen la seva estratègia per a investigar, la majoria de vegades sense suport judicial, l'independentisme i Podemos.

L'objectiu d'aquesta maniobra il·legal durant el mandat de Mariano Rajoy era atacar els dirigents polítics amb informacions, moltes vegades falses, filtrades a mitjans de comunicació per a desprestigiar-los.

Malgrat la falsedat de les informacions, aquestes varen acabar filtrades als mitjans i, per tant, tenint un gran impacte contra els rivals polítics. Com és habitual, la majoria de les d'informacions falses varen ser publicades al digital d'extrema dreta Okdiario.

Als missatges podem veure com el número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, i el director operatiu de la Policia espanyola, Eugenio Pino, parlen de «fer soroll» contra la família Pujol, amb escorcolls policials, o de trobar documents que comprometin Xavier Trias com a dirigent independentista. A més, també veiem com intenten trobar comptes a Suïssa de Convergència i de Xavier Trias.

Pel que fa al partit Podemos, als missatges queda clar com acorden maniobres per a vendre la tesi que Veneçuela finançava il·legalment la formació.

El jutge que investiga la trama 'Kitchen' ha afegit aquestes converses al sumari del cas.